L'empresa gironina Calsina Carré incorpora un duo trailer: un gegant de 33 metres i 70 tones de capacitat

Calsina Carré Transports & Logistics ha presentat aquesta setmana el seu primer duo trailer de 33 metres i 70 tones de capacitat i és una de les pioneres en impulsar-ho a Catalunya. Aquesta combinació permet a la multinacional catalana reduir les emissions de CO2 fins a un 25% per trajecte, així com un important estalvi de costos logístics en el transport.

Calsina Carré va renovar la seva flota l'any passat incorporant nous furgons i pneumàtics ecològics, i actualment també opera amb intermodalitat oferint un transport ferroviari i marítim. Seguint amb aquesta línia presenta ara el seu primer duo trailer de baixes emissions.

Amb aquesta nova incorporació i la col·laboració amb Lear Corporation, Calsina Carré consolida una "aposta pel transport sostenible en les seves rutes al Magreb", mercat on la companyia altempordanesa es troba en plena expansió i que actualment suposa un 40% de les operacions globals del grup.

L'operador logístic ha obtingut un permís especial atorgat per la Direcció General de Trànsit (DGT) per circular amb aquest tipus de vehicle, ja que el duo trailer encara no disposa d'una regulació vigent a l'Estat Espanyol. Aquest projecte d'investigació s'articula en col·laboració amb el Ministeri de Transport i la DGT i culminarà amb un informe per demostrar la seva eficiència, seguretat i sostenibilitat, per tal que en un futur pugui ser normalitzada la seva circulació a Espanya.

La presentació del duo trailer es va dur a terme el passat dimarts a la seu central de l'empresa, a Pont de Molins. A l'esdeveniment, hi van assistir, entre d'altres, el consell d'administració i la direcció general de Calsina Carré, el representant de Lear Corporation, el director tècnic de la fabricant de semiremolcs Lecitrailer i el responsable de sostenibilitat de Scania, marca escollida per a la tractora.

Per a Alba Carré, directora general de Calsina Carré, la novetat del duo trailer "és una aposta important per a la sostenibilitat i el medi ambient" i afirma que aquest projecte és una bona iniciativa per "intentar aconseguir que aquest tipus de vehicles de baixes emissions puguin ser acceptats i regulats a Espanya". Carré destaca que "ens fa especial il·lusió que sigui al costat d'un client tan important com Lear i amb una ruta que arriba al Marroc". A més, en els plans de futur de la companyia "hi ha l'objectiu de ser cada vegada més eficients i conscients amb l'entorn".

Lear Corporation, com a empresa, ha exposat la seva satisfacció per l'oficialització de l'acord i ha destacat la importància de "reduir les emissions de CO2 en els trajectes de les nostres mercaderies al costat de Calsina Carré i donar el màxim suport a aquest nou projecte de futur sostenible".

El director tècnic de Lecitrailer, Carlos Martín, afirma que "estem davant del primer duo trailer format per furgó de xapa de càrrega seca" i que s'uneixen al projecte "per aportar dades concloents en estalvi d'emissions i combustible, així com de maniobrabilitat i operativitat en el camp logístic d'aquest tipus de vehicle."

El responsable comercial de Scania, Francisco J. Navarro, ha expressat que "la tractora gaudeix d'un motor V8, grandíssim exponent per aquesta aplicació i que ens mou clarament cap a l'objectiu empresarial d'aconseguir una baixada important de les emissions". Valora també que amb aquest projecte espera que "aviat es pugui aconseguir la circulació regulada d'aquest vehicle a la carretera."

Els països escandinaus ja gaudeixen de la lliure circulació del duo trailer, regulat i legislat gràcies als resultats positius que va obtenir en investigacions prèvies. Espanya és un dels estats europeus més avançats en aquests tipus de testos i probablement un dels propers en obtenir aquesta regulació.



Una multinacional familiar en expansió

Calsina Carré Transports & Logistics és una multinacional familiar que es va fundar el 1971 a Figueres. Actualment, la seu central es troba a Pont de Molins (Alt Empordà) i compta amb altres seus repartides en 6 països. Opera a Europa i al Nord d'Àfrica i disposa d'una flota integrada per més de 800 vehicles, així com magatzems logístics propis. El Grup se situa entre els 3 primers operadors en el rànquing d'empreses de transport d'indústria al Marroc i acumula 15 anys d'experiència al mercat magrebí.