Multa de 750.000 € a Cabify per cessió il·legal d'empleats

La Inspecció de Treball de Catalunya ha estès acta d'infracció per valor total de 735.000 euros contra Cabify i tres dels seus socis per cessió il·legal de treballadors. La «policia laboral» dependent del Departament de Treball ha considerat acreditat que el sistema d'organització empresarial mitjançant el qual Cabify posa l'aplicació, les societats Lopez Rubio i Proinvertia posen els vehicles i la ETT JT Hiring aporta els conductors no és ajustada a la llei i vulnera els drets de 120 treballadors. El Departament de Treball va donar a conèixer ahir mitjançant un comunicat aquestes actuacions del seu «policia laboral», que van ser iniciades al febrer del 2020, poc abans de començar la pandèmia. La proposta de sanció aixecada pels inspectors de Treball, i que les empreses afectades podran recórrer davant els tribunals, és de 431.275 euros per a Cabify; uns 243.745 euros per a cadascuna de les les transportistes López Rubio i Proinvertia, i la de JT Hiring ronda els 60.000 euros.