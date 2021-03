Naturgy prepara una retallada de plantilla amb 1.000 baixes a Espanya

Naturgy prepara la major retallada de plantilla des de l'arribada de Francisco Reynés a la presidència de la multinacional energètica. La companyia ha plantejat un pla de baixes «incentivades i voluntàries» per a 1.000 treballadors a Espanya, segons avança Economia Digital i confirmen fonts de la companyia. Naturgy, propietat que té com a principals accionistes a Criteria Caixa, CVC i GIP, es troba enmig d'una opa parcial llançada pel fons australià IFM per a fer-se amb un 22,69% de la companyia per 5.060 milions d'euros.

La proposta s'acaba de posar damunt de la taula dels sindicats, per la qual cosa encara es troba en la fase inicial de la negociació, segons indiquen fonts de la companyia, i contempla la voluntarietat d'aquestes baixes per al que Naturgy oferirà les desvinculacions de manera pactada.

A més, les sortides estan obertes a tota la plantilla, és a dir, no es limiten a majors de 55 anys, com ha ocorregut en altres ocasions.

Evolució del sector

El motiu de la retallada l'energètica l'atribueix a l'evolució del sector (descarbonització, transició energètica, major competència€), així com a criteris d'eficiència i digitalització. Naturgy ha donat sortida a més de 5.000 empleats des de l'any 2018, quan Reynés va arribar a la presidència de la gasista.