PIMEC i els economistes proposen replantejar el model turístic post-COVID

PIMEC i el Col·legi d'Economistes van presentar ahir el segon informe del Grup d'Experts per a la Reactivació de l'Economia Catalana (GEREC), centrat en l'impacte de la crisi en el turisme. El president d'Advanced Leisure Services i membre del grup, Ángel Díaz, va proposar replantejar el model turístic per aportar més valor afegit a l'economia. En concret, ha defensat passar de la dicotomia del turisme de vacances i negocis a una «economia del visitant» i gestionar «de forma estratègica» l'atractiu de la destinació. Per altra banda, ha valorat els fons europeus com una «oportunitat única» pel sector i ha demanat als diferents actors implicats «col·laborar» per presentar projectes «ambiciosos».

En aquest sentit, l'informe del GEREC presenta un llistat d'actuacions per reforçar la competitivitat del sector turístic i complir amb les directrius del govern espanyol per a l'assignació i distribució dels fons europeus.

En primer lloc, proposa gestionar «de forma estratègica» l'atractiu de Catalunya i convertir-la en una destinació digital, sostenible, igualitària i cohesionada. Així mateix, destaca la importància de posar en valor atractius del territori, com la cultura o les tradicions. En aquest context, l'informe proposa dotar a les destinacions de noves eines per entendre l'impacte del turisme. Així, planteja no només analitzar el nombre de nits o la despesa, sinó també la fiscalitat o indicadors que permetin conèixer la creació d'ocupació juvenil o si el turisme repercuteix en una millora de la qualitat de vida.

Processos d'informació

L'informe proposa deixar de banda la dicotomia entre turisme de vacances i turisme de negocis i apostar pel concepte de «l'economia del visitant».

Així mateix, planteja definir processos d'informació i formació per millorar la relació entre visitants i residents i redefinir l'oferta que es vol posar al mercat i quin tipus de demanda es vol atraure.

El degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Oriol Amat, ha recordat que el sector turístic té un gran impacte a l'economia, amb un pes de més de l'11% sobre el PIB i la generació de 400.000 llocs de treball.

Tot i les fortaleses del sector, Amat va alertar també de l'existència de reptes «molt importants», com la recuperació de l'ocupació i la millora de la permanència, la retribució i la qualitat dels llocs de treball. En aquesta línia, el degà del Col·legi d'Economistes preveu una recuperació plena entre 2023 i 2024».