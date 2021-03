Ryanair haurà d'indemnitzar els sindicats i treballadors per la vaga del setembre del 2019

L'Audiència Nacional (AN) ha condemnat l'aerolínia irlandesa Ryanair per vulnerar el dret de llibertat sindical i el dret a vaga per les aturades que es van fer el setembre de 2019. Es tracta de les mobilitzacions que van organitzar sindicats i treballadors en contra del tancament de les bases que tenia la companyia a Tenerife i Girona. En la sentència, el tribunal imposa que l'aerolínia irlandesa de baix cost haurà d'indemnitzar amb 30.000 euros a cada sindicat. A més, les persones que van fer vaga algun dels deu dies de setembre hauran de rebre el bonus de productivitat mensual de 150 euros i només se'n restaran 5 per cada jornada que exercissin el seu dret.

Els fets es remunten al setembre de 2019 quan els sindicats USO i SITCPLA van convocar jornades de vaga pels dies 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 de setembre del 2019. Es tractava d'una mobilització contrària al tancament de les bases als aeroports de Tenerife i Girona i la finalització dels contractes dels treballadors de les dues bases.

En aquell moment, els sindicats van demanar a l'empresa que fes una relació dels vols protegits pels serveis mínims i també quina part de tripulants caldria que treballessin per complir amb els serveis mínims. Segons apunten els sindicats, la direcció de l'empresa no va donar cap resposta i va fer una enquesta prèvia als treballadors per correu electrònic i saber si farien vaga o no. Al mateix temps, van assignar guàrdies sense especificar el servei mínim que caldria cobrir.

Davant d'això, l'Audiència Nacional considera que "totes aquestes mesures van orientades a incidir" en el dret a vaga "amenaçant amb pèrdues salarials indegudes". La responsable de comunicació del sindicat USO-Ryanair, Raquel Bautista, ha afirmat que la sentència "vulnera els drets fonamentals dels treballadors" a partir de "males pràctiques antisindicals".