Milers de prestacions del SEPE, en suspens dues setmanes després de l'atac

Milers de persones que s'han quedat en atur o han passat a un nou ERTO esperen que un funcionari del SEPE pugui atendre el seu expedient. L'aturada durant dies i les limitacions que encara arrossega l'operatiu informàtic, després del ciberatac detectat el 9 de març, ha provocat un repunt en l'embús que arrossegaven les oficines públiques d'ocupació. Aquelles prestacions ja tramitades no corren perill, però les carpetes noves o pendents encara per resoldre s'amunteguen damunt de les taules de treball, amb els dispositius electrònics encara no al 100%. «Cap ciutadà tindrà retards en el pagament de les seves prestacions», es va comprometre aquesta setmana la ministra de Treball, Yolanda Díaz.

El motiu, segons van explicar diverses fonts coneixedores, és que a la província de Barcelona per a gestionar les pre-sol·licituds el SEPE disposa d'un servidor particular. Aquest, entre altres, «purga» els duplicats, en el cas que una persones demanés diverses vegades la seva prestació. I com és un servidor a part, actualment està inoperatiu i sota vigilància preventiva, per si ha quedat infectat o danyat d'alguna manera pel virus informàtic. El que provoca que aquest gruix de sol·licituds no acabin arribant als empleats públics. «Encara estem resolent part del treball pendent dels dies que no es va poder operar», coincideix la delegada de CCOO Margarita Rico.