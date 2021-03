La nau d'Amazon al Logis Empordà tindrà 85.000 m2 i podrà doblar superfície

El centre logístic que instal·larà Amazon al Logis Empordà del Far-Vilamalla serà en un terreny de 85.000 metres quadrats i tindrà la possibilitat de doblar superfície. L'arribada del gegant nord-americà i aquesta possibilitat de creixement ve motivada pels problemes que està tenint per establir-se al sud de França.

Segons va informar ahir TV3, la multinacional de la logística no veu clar establir-se a l'estat gal pel rebuig que genera la seva presència. A Forunès, a entre Montpeller i Nimes, o a Montbert (on hi ha un projecte paralitzat) s'ha trobat amb l'oposició tant de manifestants com d'autoritats locals i regionals.

A França l'amenaça d'Amazon per al comerç local torna recurrents els boicots i les campanyies contra la multinacional, com ara l'ajornament del darrer Black Friday. Això ha provocat que la firma vegi els terrenys fronterers del Far-Vilamalla com un punt des d'on operar, no només per a Catalunya sinó també per al mercat del sud de França.

Això explica també que Amazon estigui buscant terrenys també al País Basc. Els altres punts atractius de l'emplaçament empordanès respecte el territori francès són uns salaris més baixos, unes seccions sindicals menys combativa i una major tolerància de l'opinió pública amb Amazon.

Operació d'Eurofund

Precisament, fa unes setmanes el diari d'informació econòmica EjePrime va avançar que Eurofund estava a punt de tancar l'operació al Logis i que estava previst que se signés a principis d'aquest mes.

Segons la infromació, recollida per ACN, la gestora de fons i Logistics Capital Partners (LCP) adquiriran els terrenys i s'encarregaran de promoure i gestionar el centre logístic del gegant Amazon. Eurofund és una gestora de fons especialitzada en logística i centres comercials amb uns actius de més de 3.500 milions d'euros.

L'operació coincideix amb la segona fase de les obres d'urbanització del centre logístic del Far-Vilamalla, que està previst que acabin el mes de juliol. Aquesta segona fase inclou la construcció de tots els vials del sector i compten amb un pressupost de 6,7 milions d'euros. Una vegada la segona fase de les obres finalitzi, CIMALSA posarà al mercat més de 328.000 metres quadrats de sòl logístic, que permetria la implementació d'entre 12 i 15 empreses del sector.