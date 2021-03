Espanya i França

Els ministres d'Agricultura d'Espanya i de França han signat una declaració conjunta en el marc de la cimera francoespanyola per reforçar la bona col·laboració de tots dos països en matèria agrària i agroalimentària. Tots dos ministres han compartit la major ambició ambiental d'aquesta política i han remarcat que ha de garantir la viabilitat de les explotacions. Així ho han plasmat en la declaració conjunta signada pels dos titulars, en què han reflectit que continuaran de la mà en aspectes clau de la reforma que entra en la fase decisiva per aconseguir un acord entre Consell, Parlament i Comissió. Han fet una crida perquè concloguin ràpidament les negociacions sota la presidència portuguesa. La trobada dels titulars, per videoconferència, s'ha emmarcat en la XXVI Cimera bilateral francoespanyola, centrada en l'aposta pel multilateralisme i en enfortir els llaços d'unió entre els dos països, tal com han deixat de manifest els presidents en la ciutat francesa de Montauban. Els ministres Planas i Denormandie han assenyalat que la nova PAC 2021-2027, que es començarà a aplicar a partir de l'1 de gener de 2023, ha de suposar una simplificació dels tràmits administratius. Pel que fa als ecoesquemes, han de comptar amb flexibilitat en la seva aplicació. Han posat en valor, sobretot en aquesta crisi sanitària, el paper dels instruments de gestió de mercats i de crisi recollits en l'organització comuna de mercats agraris, instruments que en la propera PAC han de ser més efectius.