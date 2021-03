L'INE rebaixa al 10,8% la caiguda de l'economia espanyola el 2020

L'economia espanyola va retrocedir el 2020 un 10,8% per culpa de la pandèmia, segons l'INE, que rebaixa en dues dècimes la caiguda estimada a finals de gener. Pel que fa al quart trimestre, va registrar una variació del 0% davant les estimacions que apuntaven a un creixement del 0,4% i 17,1 punts inferior a la registrada al tercer trimestre. Al 2020, la demanda interna va contribuir en -8,8 punts al creixement del PIB de l'any passat respecte el 2019, és a dir, 10,2 punts menys en comparació a l'any anterior. Per la seva banda, la demanda externa va presentar una aportació de -2,0 punts, 2,6 menys que al 2019. El valor del PIB a preus corrents per al conjunt del 2020 es va situar en 1.121.698 milions d'euros, un 9,9% menys que el 2019.

La revisió de les dades definitives de la Comptabilitat Nacional Trimestral corresponent al 2020 per part de l'INE també ha comportat una revisió a l'alça del creixement del tercer trimestre, coincidint amb els mesos d'estiu i d'una certa obertura de l'economia, en set dècimes i ha quedat fixat en el 17,1% davant el 16,4% calculat inicialment.

La caiguda del 10,8% de l'economia espanyola és una mica menor a l'estimada per altres organismes com el Banc d'Espanya, que va preveure un descens de l'11,1% el desembre passat; del Govern espanyol, que ho va fer en un 11,2% -d'acord amb les previsions de la tardor passada-; de l'OCDE, que a finals de l'any passat estimava una variació del -11,6% i més lluny del -12,4% que va pronosticar la CE la desembre.

Al quart trimestre es va registrar un descens del 8,9% davant el 8,6% del tercer trimestre, dues dècimes més que la xifra avançada el 29 de gener. La contribució de la demanda interna al creixement interanual del PIB va ser de 6,2 punts, cinc dècimes més que el tercer trimestre, i la de la demanda externa de ?2,7 punts, vuit dècimes menys.