La Generalitat va tancar el 2020 amb un dèficit del 0,4% tot i la pandèmia

La Generalitat va tancar l'any passat amb un dèficit de només el 0,4% del PIB tot i la pandèmia després d'una sèrie d'ajustos comptables, com les inversions i rebaixes de preus realitzades per les concessionàries de les autopistes per import de 225 MEUR; pel canvi de criteri en la comptabilització dels fons europeus al desembre del 2020, que es tradueix en un ingrés de 238 MEUR que no es produirà fins el 2021; i pel tancament en superàvit d'algunes entitats de Salut (289 MEUR). En termes absoluts després d'aquests ajustos, els comptes van tancar amb un dèficit de 768 MEUR. Sense aquestes circumstàncies, el dèficit real hagués sigut del 0,9% (-1.870 milions d'euros).

La Generalitat va tancar el 2020 amb una despesa no financera executada rècord, de 32.151 milions d'euros, un 19% més que el 2019, és a dir, 5.079 milions d'euros per fer front a l'impacte de la covid. La despesa va créixer en tots els Departaments, en especial a Salut, en 2.861 MEUR (+27,2%), fins als 13,392 MEUR. La majoria -2.029 MEUR- es van dedicar a la covid i 832 a altres partides no relacionades amb la pandèmia.

També destaquen els increments en altres departaments, com el de Territori (+33%) per fer front a la caiguda de la demanda del transport públic o en el de Treball (+18%) i Empresa i Coneixement (+23,9%) per les ajudes a diferents sectors afectats. També va ser molt important l'augment en Cultura (+45,9%).

En conjunt, l'impacte de la covid-19 a les finances de la Generalitat va sumar 4.761 milions d'euros, dels quals 3.638,2 MEUR van correspondre a una major despesa per fer front a la pandèmia i 1.123,2 MEUR per ingressos no percebuts arran de la caiguda de l'activitat econòmica.

D'altra banda, al voltant d'una quarta part de la despesa per la covid-19, uns 880 milions d'euros, es va destinar als ajuts directes als sectors més afectats, una partida que la Generalitat té previst prorrogar de cara al 2021. Fins al primer trimestre, s'han mobilitzat 618 MEUR i en tota la pandèmia 1.720 milions d'euros, xifra que situa l'ajuda per càpita en 221 euros, davant Castella-La Manxa i el País Valencià, que se situen en segon i tercer lloc, amb 118,3 euros i 114,8 euros, respectivament.

Pel que fa els ingressos no financers, també van créixer, fins als 30.281 milions d'euros, xifra que representa un augment del 15,7% (4.106 MEUR) respecte l'exercici anterior. L'increment s'explica en gran part pels fons covid rebuts de l'Estat, que a Catalunya hi ha destinat 3.200 MEUR.



Els ajustos comptables

Segons fonts del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, aquests ajustos comptables extraordinaris no es tradueixen en ingressos reals i es deuen a tres fets. En primer lloc, al canvi de criteris de comptabilització dels fons europeus que al desembre de l'any passat es va modificar del 50% al 100%, fet que implica l'ingrés de la certificació de despeses a finançar pels fons de 238 MEUR, una anotació comptable ara però que no serà una realitat fins al 2021.

En segon lloc, els ajustos derivats del Sistema Europeu de Comptes (SEC) han determinat una reducció del dèficit perquè comptabilitza uns compensacions per les inversions i les rebaixes de les concessionàries que havien meritat en exercicis anteriors, amb un import de 225 MEUR que no consten fins al 2020. L'obligació de pagar-les es va incloure com a despesa el 2019 però no es van abonar fins l'any passat i ara s'ha evitat una doble comptabilització per la mateixa partida en dos anys consecutius. De fet, segons fonts de la Generalitat, el dèficit SEC acostuma a elevar el dèficit però aquest any l'ha fet reduir, una fet que no més s'ha produït tres cops en els darrers 17 anys (2004 i 2009).

L'altre ajust es deu al superàvit d'alguns entitats de Salut per l'increment de tarifes del 2020 i que s'ha previst destinar a programes de recuperació de l'activitat assistencial i de renovació urgent d'equipaments per al 2021 (289 MEUR).



Dèficit real del 0,9%

De no haver-se produït els ajustos, el dèficit de l'exercici anterior no s'hagués situat en el 0,4% -dues dècimes menys que el 2019- sinó del 0,9%, que en xifres absolutes hagués estat de 1.870 milions d'euros incloent els Departaments de la Generalitat, organismes autònoms de la Generalitat i Institut Català de la Salut. Aquesta xifra representa un deteriorament de 973 milions d'euros respecte el 2019.

Segons fonts del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, està previst que al 2021 es mantingui al FLA després de tornar-hi al 2020.