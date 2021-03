Alzamora, premiada a escala mundial per un envàs sostenible i biodegradable

Alzamora Group, empresa dedicada a la fabricació d'envasos de cartró, ha obtingut el premi al Best Convenience Packaging en els World Food Innovation Awards (WFIA) amb Eco-Basket, la solució reciclable i totalment biodegradable que substitueix els envasos de plàstic convencionals per a raïms. Els World Food Innovation Awards, un dels concursos més importants en la indústria alimentària mundial, van celebrar la seva setena edició el 23 de març passat en una cerimònia virtual,. El jurat va considerar 276 inscripcions de 22 països, amb un total de 26 categories.

Eco-Basket, la solució sostenible de la firma d'Olot per al sector de les fruites i verdures, pretén ser una alternativa als envasos de plàstic tradicionals per a raïms, freqüentment utilitzats en petits i grans comerços.

Segons el jurat dels WFIA, van destacar Eco-Basket per «l'enfocament a eliminar els plàstics en una indústria que depèn en excés d'ells. Aquesta solució és funcional i estèticament agradable, i per això ha de ser una combinació guanyadora» Dissenyat amb el mínim ús de cartró possible, Eco-Basket és totalment reciclable i biodegradable amb l'objectiu de mantenir, amb grans resultats, la mateixa qualitat del producte.