Eroski ven el 50% del negoci de Caprabo al hòlding txec EP Corporate Group

El fons txec EP Corporate Group, propietat del magnat Daniel Kretínský, ha comprat el 50% de Caprabo, la cadena de supermercats que fins ara controlava únicament el grup Eroski. Segons va informar ahir en un comunicat, Eroski ha arribat a un acord amb el hòlding EP Corporate Group perquè aquest últim controli la meitat dels títols de Supratuc 2020, la filial del grup Eroski que engloba els negocis de Catalunya -és a dir Caprabo- i les Illes. Així, Eroski culmina el procés de cerca de socis que va iniciar a finals de 2019 amb l'objectiu de «reforçar l'estructura financera del grup». L'import de l'operació encara no ha transcendit, a l'espera que es compleixin certes qüestions reguladores i contractuals.

Segons Eroski, l'entrada del nou soci «impulsarà el rellançament de les inversions de l'activitat a Catalunya sota la marca Caprabo i a les Illes sota la marca Eroski». Per altra banda, el president d'Eroski, Agustín Markaide, creu que l'operació suposarà «un estímul» per EP Corporate Group, ja que es posarà un marca un nou pla de gestió i desenvolupament en les dues zones.

Amortització del deute

D'altra banda, la incorporació del grup txec a l'accionariat permetrà complir els compromisos d'amortització de deute fixats per aquest exercici. Cal recordar que, l'any 2019, la cadena de supermercats va arribar a un acord amb els seus creditors per refinançar deutes per un import de més de 1.500 milions d'euros.

El nou soci d'Eroski és un hòlding amb participacions en sectors com l'energia, la infraestructura i l'alimentació. Amb uns ingressos anuals de més de 10.000 milions d'euros, EP Corporate Group té presències en grups de distribució com Casino Guichard Perrachon, Metro o Saisbury, sent un dels principals inversors en el sector minorista de l'alimentació a Europa.