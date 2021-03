Eurofirms contractarà 300 empleats d'atenció al client a Madrid i Astúries

Eurofirms Group preveu contractar més de 300 treballadors per reforçar els serveis d'atenció al client que ofereix a Astúries i Madrid. Ho farà a través de l'empresa Inneria, de la seva propietat, que ja compta amb un equip de 2.000 persones i cinc oficines a Valdemoro, Langreo, Málaga i Madrid.

Inneria és una companyia d'outsourcing (externalització i subcontractació de serveis) especialitzada en atenció al client. Des dels seus contact centers presta serveis a empreses del sector financer, utilities (companyies que ofereixen serveis públics com gas, electricitat, etc.) i de gran consum, entre les quals hi ha algunes firmes de l'Ibex 35.

L'increment de plantilla està prevista durant els propers mesos i s'emmarca en un pla d'expansió als seus centres de Langreo (Astúries) i Madrid. En el primer Inneria no només ha duplicat la plantilla en un any fins als 135 treballadors, sinó que també ha ampliat les instal·lacions que posseeix a Valnalón, una antiga fàbrica reconvertida en un important parc tecnològic de la localitat asturiana.

L'ampliació es concreta amb l'obertura d'una segona oficina a tocar del que la firma de Cassà de la Selva va adquirir fa un any. Els serveis de contact center que s'hi oferiran, a banda dels d'atenció al client seran de gestió de xarxes socials, transformació digital. I també altres prestacions com ara recobraments, tractaments de bases de dades, televenda, desenvolupament de software a mida, gestió de relacions amb el client i disseny d'estratègies comercials.

L'aposta d'Eurofirms Group per Astúries es manté vigent després que fa un any la firma gironina comprés Tekas, una altra empresa d'atenció al client amb seu a Langreo.

En el cas de Madrid, l'expansió es farà sobre les instal·lacions que té al carrer Julián Camarillo 53, que en aquests moments compten amb 39 professionals.

Present a Astúries des del 2014, el projecte de futur d'Eurofirms Group aposta per continuar sent una empresa de referència en el sector dels recursos humans, «amb una àmplia cobertura geogràfica i una alta qualitat de servei per als seus clients».

L'empresa va tenir una facturació de 351 milions d'euros durant el 2020 i una xarxa de 133 oficines (110 a Espanya, 20 a Portugal, un als Països Baixos i dos a Xile), és la primera empresa espanyola de recursos humans, quarta del sector a Espanya, i reconeguda per The Financial Times com una de les 1.000 empreses amb major creixement d'Europa.

Segons la companyia gironina, el seu model de negoci «passa per ser una empresa tecnològica i compromesa amb les persones, prioritzant el lideratge per valors, una de les raons per les quals la companyia s'ha convertit en un referent de qualitat en el sector dels recursos humans, i consolidant un model empresarial propi que posa les persones i el seu benestar en primer lloc per a l'obtenció dels millors resultats».

Diverses marques

Eurofirms Group engloba diverses marques, entre les quals hi ha Eurofirms, Claire Joster, Inneria, CornerJob i Talent Savior, i a través de les quals ofereix els serveis de treball temporal, selecció de personal, externalització, formació i desenvolupament, outplacement i normalització de la discapacitat.