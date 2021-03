El grup gironí Med Playa comença a reobrir hotels pendent del mercat britànic

El grup hoteler Med Playa, amb seus a Girona i a Benidorm, té els 16 establiments tancats des del setembre de l'any passat per la pandèmia de la COVID-19 i iniciarà la reobertura a partir del dijous dia 1 d'abril de forma esglaonada. La cadena primer posarà en marxa l'Hotel Monterrey, de Platja d'Aro (Girona), i la cafeteria de l'Agir, de Benidorm (Alacant). Sobre la resta d'establiments que té situats entre la costa catalana, alacantina i malaguenya concretaran la data d'obertura un cop el govern britànic es pronunciï, el proper 12 d'abril, sobre els desplaçaments dels seus ciutadans a l'estranger. En condicions normals, els 9 hotels situats entre Benidorm i la província de Màlaga estarien oberts tot l'any. Durant el tancament, Med Playa ha aprofitat per fer reformes destacades als hotels Pez Espada (Torremolinos), Bali (Benalmádena) i Calypso (Salou).

Jordi Avellí, director d'operacions de Med Playa, explica que «comencem a obrir amb molta cura per complir i respectar escrupolosament totes les mesures preventives que ens ha indicat el Procicat. Hem seguit adequant les instal·lacions i els serveis a la nova realitat». Després de mig any de tancament, el Monterrey, de Platja d'Aro, serà el primer hotel de Med Playa en entrar en funcionament aquest 2021. A partir de l'1 d'abril obrirà les portes amb tots els espais i serveis disponibles. Per Setmana Santa, les expectatives d'ocupació són altes, entre un 80 i un 90%, amb clients catalans i del sud de França. «La gent té ganes de sortir i creiem que serà una bona Setmana Santa. Tot i que les restriccions de mobilitat estan restringides dins de cadascuna de les comunitats autònomes, impedint la lliure circulació dels clients, hem optat per obrir aquells hotels on la gran majoria de clients són de proximitat», afegeix Avellí.

L'establiment baixempordanès continuarà funcionant, per cinquè any, com a hotel escola, amb l'objectiu d'orientar aquest establiment a la formació de joves professionals de l'hostaleria. Sota la supervisió d'un equip de professionals de la cadena, els joves estudiants en pràctiques treballen en àrees de cuina, neteja, direcció, recepció i sala.

A partir de l'1 d'abril, Med Playa també obrirà The Agir Springs Diner, la cafeteria de l'Hotel Agir, de Benidorm. Respecte al protocol de seguretat i higiene per evitar el contagi del coronavirus que ja van adoptar l'any passat, Med Playa seguirà limitant els aforaments del restaurant i del bar, ampliant torns per evitar les aglomeracions, i donant l'opció del servei take away pels qui ho desitgin.

Per posar en funcionament la resta de l'hotel alacantí i de tots els altres establiments, la cadena està pendent del que decideixi el govern britànic sobre els desplaçaments dels seus ciutadans a l'estranger. El gruix de client que té Med Playa en els seus hotels prové de la Gran Bretanya i de Rússia. Abans de la pandèmia, el grup tenia oberts tot l'any els cinc hotels de Benidorm i els quatre de la costa de Màlaga, entre Benalmádena i Torremolinos. Pel que fa a l'únic hotel de Med Playa situat a l'estranger, el Bella Vista, de Sinemorets (Bulgària), obrirà com ha fet els darrers anys, de maig a setembre. El director d'operacions de Med Playa subratlla que «confiem que aquest any, amb l'acceleració dels programes de vacunació i l'obertura de les fronteres europees, es comenci a recuperar la tan desitjada 'normalitat'».

Durant el sis mesos de tancament, Med Playa ha aprofitat per fer reformes destacades als hotels Pez Espada (Torremolinos), Bali (Benalmádena) i Calypso (Salou). Les més importants s'han realitzat al Pez Espada -està previst que finalitzin a mitjan abril-, on la cadena i la gestora d'actius immobiliaris Azora European Hotel & Lodging hi han invertit 5 milions. El projecte ha inclòs la rehabilitació de 202 habitacions -entre les quals, 5 suites-, del total de les 232 que té l'hotel, així com totes les zones comunes, restaurants i salons de convencions tot respectant els elements de l'icònic edifici construït el 1959 i catalogat com a Bé d'Interès Cultural.

Setze hotels a la costa de l'Estat Espanyol i Bulgària

El grup Med Playa, amb seus a Girona i a Benidorm, és una de les principals cadenes hoteleres espanyoles especialitzades en la gestió d'establiments turístics situats a la costa. Fundada l'any 1967 a la Costa Brava, la seva expansió va començar a Benidorm i va continuar a la Costa del Sol, Salou i el Maresme amb la compra de diversos hotels ja construïts, entre ells l'històric Hotel Pez Espada de Torremolinos (Màlaga).

Med Playa té en propietat hotels a Benalmàdena (Hotel Bali), Salou (Hotel Calypso), Tossa de Mar (Aparthotels Sant Eloi i Esmeraldas), Platja d'Aro (Hotel Monterrey), Calella (Hotel Santa Mònica) i a la costa del Mar Negre, a la localitat búlgara de Sinemorets (Hotel Bella Vista). El grup català també explota els hotels Piràmide (Salou) y Balmoral (Benalmàdena), així com un grup de set hotels a Benidorm (Hotel Flamingo Oasis, Hotel Río Park, Hotel Regente, Hotel Riudor y Hotel Agir), Torremolinos (Hotel Pez Espada) y Benalmàdena (Hotel Riviera), llogats a Azora.