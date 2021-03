Les oficines del SOC oferiran atenció i orientació laboral específica a persones trans

Vuit oficines de treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) oferiran un nou servei d'acompanyament, orientació i inserció laboral específic per a persones trans. El dispositiu, dissenyat pel SOC i la direcció general d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, vol combatre la discriminació laboral que també pateix el col·lectiu. El pla se centrarà en capacitar les persones trans per tal d'inserir-les al món laboral, però també en "fer conscients les empreses que incorporar-les a les seves plantilles és una font de riquesa i de diversitat", ha apuntat la directora general d'Igualtat, Mireia Mata. La presentació s'ha fet a Tarragona coincidint amb la commemoració dimecres del Dia de la Visibilitat Trans.

El nou servei s'implementarà, de moment, en 8 de les 69 oficines del SOC. En concret, a les de Tarragona centre, Amposta, Lleida, Tremp, Figueres, Vic, Terrassa-Edisson i Sant Feliu de Llobregat, on una persona professional de referència oferirà atenció a les persones trans. Els professionals han rebut formació per conèixer les necessitats específiques en matèria d'ocupació d'aquest col·lectiu i facilitar-los eines, recursos i una atenció i acompanyament personalitzat. L'objectiu és garantir que les persones trans puguin exercir els seus drets a l'ocupabilitat en millors condicions i des de la no discriminació.

Les persones trans pateixen més desocupació que altres col·lectius i l'objectiu és que mantinguin el dret a "treballar dignament", segons ha apuntat la directora general d'Igualtat, Mireia Mata. Un dels aspectes en què s'incidirà és la conscienciació de les empreses. "Sabem que hi ha persones que quan inicien el seu trànsit, o quan ja l'han fet, l'empresa les engega al carrer. Per això volem acompanyar-les, sense etiquetar-les i sense fer prejudicis, en allò que necessitin", ha afegit.

El programa, segons la directora general d'Igualtat, està estretament connectat amb els 106 punts repartits arreu del país del Servei d'Atenció Integral LGTBI (SAI). S'implementarà arreu del territori, ha subratllat, per tal de garantir la diversitat arreu i "no només per Barcelona i l'àrea metropolitana". Alhora, el desenvolupament d'aquest servei compta amb la col·laboració d'entitats i persones del col·lectiu trans.

Aquesta xarxa se suma a d'altres actuacions impulsades en l'àmbit del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) com és la incorporació del nom sentit a les dades de la demanda i als documents més àmpliament utilitzats per part de les persones trans. Des de finals de l'any passat, s'hi ha acollit 32 persones. Aleshores el SOC també va eliminar el tractament de senyor o senyora en les comunicacions internes.

"És un pas més cap a la igualtat de drets", ha afirmat la directora del SOC, Ariadna Rectoret, qui també ha insistit que "cal treballar tant en l'abordatge de les necessitats de les persones trans, com també des del punt de vista de l'empresa per normalitzar i incorporar aquest col·lectiu en una situació igualitària a la feina". La directora del SOC ha garantit també que estan oberts a ampliar el servei allà on faci falta.

De totes maneres, les persones trans podran ser ateses per qualsevol Oficina de Treball que compti amb un dispositiu d'atenció específica amb independència del seu domicili. En paral·lel, es crearà una comunitat virtual d'aprenentatge per intercanviar experiències i assegurar un funcionament homogeni del servei, que serà voluntari i s'avaluarà periòdicament per implementar les millores que calgui.

Una de les persones formadores dels professionals, Àlex Bixquert, ha detallat que treballen com poder "empoderar" la persona i combatre aquells estereotips i prejudicis que fan que a les persones trans no se les consideri "en igualtat d'oportunitats". La referent del servei a Tarragona, Susanna Gutiérrez, ha apuntat que cal deixar enrere qüestions d'edat, de sexe o de gènere i "simplement buscar la competència professional i el talent".



"Soc una persona totalment normal. Puc trobar feina igual que tu?"

Àlex Fernández, un jove trans de Tarragona, considera que un recurs com aquest s'hauria d'haver implementat fa temps. En el seu cas, quan va començar la seva transició estava treballant en un restaurant oriental, però va acabar deixant la feina en lloc d'explicar-li la situació al seu cap, a qui coneixia des de petit. "Per por no vaig sortir de l'armari com a persona trans", lamenta

El col·lectiu també es troba amb problemes per poder treballar de cara al públic. "Si no tens un cert 'cispassing', és a dir, si no t'assembles molt a un home o a una dona, és molt més complicat trobar-ne", constata Fernández. A més, lamenta que a l'estat espanyol calgui acreditar dos anys de tractament hormonal per poder canviar el gènere que apareix al DNI. "De moment, jo només m'he pogut canviar el nom", explica aquest jove tarragoní.

A més, l'Àlex lamenta que als currículums estàndard calgui incloure-hi una fotografia i determinar el gènere. "Això pot ser molt invasiu si ets una persona trans i estàs fent la transició", opina. Per això, celebra la implantació del nou servei d'orientació específica a les oficines del SOC: "És molt important tenir algú acompanyant-te de la mà i que et pugui ajudar quan vagis a una empresa a fer el pas i diguis: Hola, soc una persona totalment normal. Puc trobar feina igual que tu?".