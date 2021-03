El Govern licita l'explotació de l'AP-7 i l'AP-2 per 541 milions

El Consell de Ministres va aprovar ahir cinc contractes per un valor conjunt de 541 milions d'euros per a la conservació i explotació de les autopistes AP-2 i AP-7 a Catalunya. Aquesta mesura del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana està destinada a cobrir el buit que es produirà a partir del pròxim 31 d'agost, dia en què vencen les concessions afectades.

Es tracta dels trams Zaragoza-el Vendrell, de l'AP-2 i Tarragona-la Jonquera, de l'AP-7, que conjuntament sumen 375 quilòmetres.

Després de la seva reversió a l'Estat, el ministeri passarà a gestionar-les directament a través del seu programa de conservació i explotació de carreteres. Per a això es contracten els serveis necessaris en els sis sectors en què passen a integrar-se. Cinc estan a Catalunya i un a Aragó. D'els cinc contractes catalans, un correspondrà al tram que va de la Jonaquera a Vidreres (85 quilòmetres), mentre que el que resta de tram gironí estarà inclòs en el contracte de Barcelona.

Segons les estimacions de l'executiu, els prop de 13 milions de vehicles que utilitzen aquests trams de les vies de pagament s'estalviaran a l'any uns 500 milions d'euros en peatges.

El 23 de març passat, el Consell de Ministres va autoritzar un contracte de gestió del centre de gestió de serveis viaris i operacions de carreteres a Granollers (Vallès Oriental), amb un valor estimat de 19,36 milions.

L'objectiu és centralitzar les comunicacions, la gestió del trànsit, les incidències, el manteniment i els serveis viaris, així com la coordinació dels cinc sectors de conservació dels contractes que es van aprovar ahir.

El nou model persegueix oferir un servei integral de mobilitat a l'usuari, millorar l'estat de la carretera i xarxa i optimitzar els recursos públics, segons les fonts consultades.

La presència d'Abertis

Una vegada que vencin les concessions, la presència d'Abertis, la principal concessionària d'autopistes, quedarà molt reduïda a Catalunya. De fet, la companyia, controlada per la italiana Atlantia i ACS, ja va augmentar el pes del seu negoci exterior per pal·liar la falta de renovació de contractes a Espanya.

Aquesta nova recuperació d'una autopista s'unirà a la que l'any 2018 ja es va dur a terme en el tram de l'AP-1 entre Burgos i Armiñón (Àlaba), que va iniciar aquest procés; i, recentment, el tram de l'AP-7 entre Tarragona i Alacant, i el Sevilla-Cadis de l'AP-4 en tots dos casos també explotats per Abertis.

El ministeri que encapçala José Luis Ábalos va encarregar un estudi per determinar les solucions més adequades per als trams lliures de peatge que passen a les mans de l'Estat. L'anàlisi portava per títol «Estudi previ sobre distribució de demanda de trànsit després de supressió de peatge en AP-2 Saragossa-el Vendrell i AP-7 Tarragona-la Jonquera i necessitat d'actuacions en la Xarxa de Carreteres de l'Estat». L'objectiu era aconseguir determinar les solucions més adequades per a les obres i actuacions que s'hagin de dur a terme per a «acomodar la demanda després de la prevista redistribució dels trànsits una vegada s'aixequin els peatges» en aquest retorn a la titularitat estatal.

A principis de març Ábalos va reiterar que l'Estat no allargarà la concessió de l'AP-7 entre Tarragona i la Jonquera i que, per tant, a partir del 31 d'agost l'autopista passarà a ser lliure de peatge. Això sí, Ábalos no va anar més enllà i va evitar detallar com es finançarà l'AP-7 quan reverteixi a l'Estat, i sostenia que cal reflexionar-hi conjuntament amb la Generalitat i trobar «més consens».