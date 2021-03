gortázar i goirigolzarri. El consell d'administració de la nova CaixaBank, reunit ahir per primer cop, va aprovar la composició del nou comitè de direcció després de la fusió amb Bankia. El comitè estarà presidit pel conseller delegat, Gonzalo Gortázar, que també actuarà com a vocal en dues de les sis comissions de la nova entitat, que estarà presidida per José Ingacio Goirigolzarri.