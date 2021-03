Primer pas per evitar pagar sota conveni en subcontractes

Les negociacions per la contrareforma laboral que ha promès el Govern a Brussel·les han començat. Després d'una primera trobada de tanteig fa dues setmanes, ahir els negociadors del Ministeri de Treball, la patronal i els sindicats van anar per feina. I, segons el primer esborrany posat damunt de la taula per l'equip de Yolanda Díaz, el primer bloc de les converses versarà sobre la prevalença del conveni sectorial sobre el d'empresa i els límits de la subcontractació. En el primer document remès als agents socials -una base per a començar i que de bé segur sofrirà modificacions-, Treball planteja que un empleat d'una subcontracta no pugui cobrar per sota del marcat en el conveni col·lectiu del sector. «El conveni col·lectiu d'aplicació per a les empreses contractistes i subcontractistes serà el del sector de l'activitat executada en la contracta o subcontracta, correspongui aquesta a l'activitat pròpia de la principal o a una diferent.