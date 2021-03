El SEPE atribueix el retard en els ajuts a treballadors en ERTO a una petició addicional d'informació del SOC

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE per les sigles en castellà) ha atribuït el retard en el pagament d'ajuts a 36.884 treballadors en ERTO a una petició addicional d'informació del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). L'organisme estatal surt així al pas de la informació publicada aquest matí pel Departament de Treball, segons la qual el retard es devia a conseqüències derivades del ciberatac que el SEPE va patir el 9 de març. La petició addicional d'informació sobre els prop de 37.000 registres serà resposta "en el termini més breu possible", segons afirmen fonts de l'entitat d'abast estatal. La conselleria ha abonat 96.408 subvencions d'entre 600 i 900 euros segons el temps d'afectació, el 68% del total.

Fonts del SEPE asseguren que han facilitat al SOC les dades per a la concessió dels ajuts extraordinaris a treballadors en ERTO i amb contractes fixos discontinus afectats pels efectes econòmics de la pandèmia, en virtut del protocol de col·laboració que mantenen ambdós organismes públics.

La informació que ha permès el pagament de 96.408 ajuts s'ha facilitat "amb total seguretat, en el context de recuperació de la normalitat" del funcionament dels seus sistemes informàtics "després del ciberatac de seguretat sofert el dia 9 de març", amb les "garanties necessàries" tant en l'àmbit de la protecció de dades com en el de la protecció dels sistemes del Departament de Treball, Afers Socials i Família.

Un cop fet l'enviament de dades, afegeixen les mateixes fonts, el SOC "va remetre contesta sol·licitant informació addicional sobre un total de 36.000 registres". Aquesta "nova petició" serà contestada "en el termini més breu possible", dins del marc de l'acord de cessió de dades establert entre el SEPE i el SOC.

Cal recordar que aquest matí el Departament de Treball explicava que no ha pogut pagar tots els ajuts a treballadors en ERTO abans de la data límit marcada -el primer trimestre del 2021- per problemes derivats del ciberatac que va patir el 9 de març el SEPE. Afegia, a més, que els 36.884 treballadors afectats no han pogut cobrar perquè l'organisme estatal no ha enviat les dades necessàries, com ara la durada o el compte bancari.