Els accionistes de Liberbank i Unicaja aproven la fusió

Les juntes generals d'accionistes de Liberbank i Unicaja van aprovar ahir la integració d'ambdues entitats per donar pas al cinquè banc de l'Estat en dimensions (volum d'actius i dipòsits) i al segon en solvència, segons l'últim informe sobre capital de màxima qualitat dels bancs europeus respecte als seus actius ponderats per risc realitzat per l'Autoritat Bancària Europea. A la junta general extraordinària de Liberbank hi van assistir el 55,83% dels accionistes, i d'aquests, el 99,88% va donar suport a la proposta de fusió per absorció de Liberbank per Unicaja. No hi va haver vots en contra ni abstencions del capital representat. L'assemblea d'Unicaja també va donar llum verda a la integració, però no ha transcendit el percentatge d'aprovació. De fet, la fusió ja va ser aprovada pels consells d'administració el 29 de desembre i ahir ho va fer el conjunt d'accionistes.