Una gestora de fons d'inversió compra el càmping Cala Montgó

El món del càmping, tradicionalment en mans d'empreses familiars, comença a atraure ?inversors. WeCamp, operador de càmpings creat per la gestora de fons Meridia Capital i la cadena hotelera Chic&Basic, han ?anunciat la compra de l'històric càmping Cala Montgó, a l'Escala. És la segona adquisició a Girona del grup, que l'any passat ja va comprar el càmping Santa ?Cristina, que està en procés de reforma i tornarà a obrir l'any vinent.

Meridia és la propietària de les instal·lacions i participa en un 25% en la gestora, mentre que el 75% restant pertany a Albert Montesinos, CEO de WeCamp i altres socis.

A banda dels dos càmpings gironins, també han adquirit una instal·lació al Cabo de Gata, i busquen «oportunitats per créixer tant a Espanya com a Portugal en emplaçaments turístics d'alt valor». L'objectiu és obrir establiments moderns, de disseny, en contacte amb la naturalesa i que ofereixin als seus clients experiències personalitzades.

En aquest sentit, Montesinos assegura que per a WeCamp, «la Costa Brava és un mercat estratègic». Assegura que la crisi derivada de la pandèmia no ha comportat que es posessin a la venda molts càmpings.

L'objectiu del seu joint-venture és aconseguir el lideratge a Espanya i Portugal a través de la inversió en un sector molt fragmentat i de la modernització de dels càmpings.

El càmping és «un sector molt demandat pels consumidors, però desatès a la península Ibèrica». Mentrestant, s'ha detectat un canvi de tendència en el mercat: «Els consumidors busquen cada vegada més experiències noves, sostenibles, més pròximes a la naturalesa i respectuoses amb el medi ambient». Un fenomen que s'ha vist accelerat pel covid.

Per la seva part, Víctor Iborra, director d'inversions immobiliàries a Meridia Capital, considera que la seva gestora de fons «està molt ben posicionada en aquest sector». «El glamping a la península Ibèrica es troba molt per darrere d'altres països europeus, per la qual cosa el potencial és enorme», afegeix.

Girona és una de les zones amb més càmpings de la península, i els seus establiments es troben entre els millor valorats per part d'usuaris dels principals països europeus. L'associació de càmpings de les comarques de Girona és la més antiga d'Espanya, compta amb una setantena d'associats, ofereixen unes 120.000 places d'allotjament i donen ocupació directa a uns 7.000 treballadors. L'any 2019, abans de la pandèmia, els càmpings gironins van registrar al voltant de 10 milions de pernoctacions.