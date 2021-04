L'empresa més gironina de l'Ibex

La multinacional catalana Fluidra s'ha estrenat aquesta setmana a l'Ibex 35, el principal selectiu de la borsa espanyola, ocupant el lloc de Bankia. Amb una capitalització propera als 5.000 milions d'euros, Fluidra és la tercera companyia amb seu social a Catalunya que cotitza a l'Ibex, juntament amb Almirall i Grifols, ja que CaixaBank, el Sabadell, Cellnex, Naturgy i Colonial van traslladar les seves la tardor de 2017.

Fluidra es dedica a la fabricació de productes per a piscines residencials i comercials: filtres, skimmers filtres, embornals, projectors LED, productes de dosificació, etc. Tot i ser una empresa molt internacionalitzada, amb presència a molts països, conserva una part important de la seva producció a Catalunya. A les comarques gironines té una pressència rellevant, sobretot a la Garrotxa i la Selva, on dona feina a més de 500 treballadors. A més, forma part del Catalan Water Partnership, el clúster d'empreses de l'aigua, amb seu a Girona.

La principal base d'operacions del grup a la província se situa a Sant Jaume de Llierca. Allà hi tenen la seu Sacopa, Poltank i Prelast. La primera d'elles és la més gran i ocupa 245 empleats en unes instal·lacions d'uns 30.000 metres quadrats. L'empresa es dedica a la injecció de termoplàstics i fabrica productes per a piscines. També compta amb una divisió mèdica dedicada a fabricar productes, components i recipients diversos per a la indústria mèdica, farmacèutica i veterinària.

Al mateix municipi hi trobem Poltank (dissenya i fabrica recipients a pressió en polièster reforçat amb fibra de vidre) i Prelast (que fabrica peces de cautxú i de silicona a mida per a qualsevol ús industrial que requereixi estanquitat o característiques mecàniques exigents). Ambdues filials donen feina a uns 200 treballadors.

A Sant Julià de Ramis hi trobem Industrias Mecanicas Lago, filial especialitzada en la fabricació bombes per a piscines, amb més d'una vintena de treballadors.

Finalment, Trace Logistics, la filial logística del grup, compta amb magatzem a Maçanet (150 empleats) i Santa Coloma de Farners (30 treballadors) i està construint una nova nau a Sant Feliu de Buixalleu.

El viatge de Fluidra, després de portar a terme desenes d'adquisicions que l'han aixecat fins al lloc que avui ocupa entre les grans companyies del mercat de renda variable espanyol, va començar el 1969 amb la fundació de l'empresa Astral Construcciones Mecánicas, dedicada a fabricar accessoris metàl·lics per a piscines. La van fundar quatre famílies de Sabadell: els Planes, els Garrigós, els Serra i els Corbera, que encara formen part del nucli accionarial a través de societats patrimonials i una aliança que manté sindicades les participacions.

El salt a la borsa d'aquest grup, que abans d'entrar al parquet es va rebatejar i va passar de ser Aquaria –marca creada el 2002– a Fluidra es va produir el 2007, en vigílies de la crisi financera que va esclatar l'any següent. L'evolució en començar la seva singladura borsària va fer que s'arribés a qüestionar si aquesta iniciativa va ser una bona idea.

El temps va demostrar finalment que Planes, que va agafar el testimoni de la presidència del seu pare, Joan, el 2016, després d'una dècada com a conseller delegat (el 2006 també va rellevar el seu progenitor en aquest càrrec), no es va equivocar en el seu dia. La companyia va demostrar que era un negoci industrial especialitzat en «tot el que té a veure amb les piscines menys les piscines mateixes», segons explicació d'algun dels seus directius, molt resilient. Els títols es van estrenar a la borsa el 31 d'octubre del 2007 de 6,50 euros. Fins gairebé una dècada després no va assolir aquest preu de sortida, però, reinventant-se, va anar escalant fins als 23,50 euros de divendres passat i un valor en borsa de 4.538 milions d'euros.

La internacionalització mai ha sigut aliena a aquest grup, ja que va començar a tenir negocis a l'exterior en els anys 70 del segle passat. Com a conseqüència d'això, és present a més de 45 països i treballa en més de 140, però no només mitjançant la comercialització, sinó que té més d'una trentena de centres productius, és a dir, no només ven, sinó que fabrica.

Però el punt culminant per a aquesta companyia va ser el 2018 a través de la fusió amb la nord-americana Zodiac, fabricant global d'equipaments per a piscines residencials i altres solucions per a piscines. Després d'aquest nou salt que l'ha consolidat com una multinacional, va tancar el 2020 amb un benefici net de 96,4 milions d'euros, multiplicant per més d'11 els guanys del 2019. Les vendes de Fluidra van arribar l'any passat als 1.488 milions d'euros, amb un increment del 8,8%, i el resultat d'explotació va créixer un 19,3%, fins als 321 milions d'euros, amb un marge del 21,6%.

Abans de l'estrena a l'Ibex, el consell d'administració va aprovar un augment del dividend del 90%, fins als 40 cèntims per acció, pagables per meitats al juliol i al novembre. Es tracta de repartir la bonança que està experimentant aquest grup. Els accionistes continuen sent les famílies fundadores, que entre totes sumen un 25%; també els Puig (de la multinacional de cosmètica i perfumeria), amb un 5%; i Rhone Capital, que era el principal accionista de Zodiac, amb el 21,48%, després de vendre el gener passat el 10,8%, però es manté com a primer accionista individual.