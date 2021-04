La factura de la llum va pujar gairebé 11 euros al març respecte al mateix mes de l'any passat, segons Facua

La factura de la llum per a un usuari mitjà va pujar gairebé 11 euros de mitjana al març respecte al mateix mes de l'any passat, segons una anàlisi realitzada per Facua-Consumidors en Acció.

En concret, l'informe assenyala que març va finalitzar amb una pujada interanual del 26,5 per cent en el preu mitjà del quilowatt hora (kWh) d'electricitat, que s'ha situat en 14,13 cèntims (impostos indirectes inclosos), enfront dels 11,16 cèntims del mateix mes de 2020. Així ho posa de manifest l'anàlisi de Facua-Consumidors en Acció sobre l'evolució de la tarifa semirregulada PVPC.

De fet, l'organització alerta que aquest increment és encara major que el que es va registrar durant el mes de gener, quan va arribar al 25,8 per cent. No obstant això, afegeix que el preu del kWh no ha aconseguit aquest mes els nivells del primer mes de 2021, quan va estar en una mitjana de 16,75 cèntims i va oscil·lar entre els 7,30 cèntims el dia més barat i 22,14 el més car.

Facua-Consumidors en Acció explica que la pujada es deu a l'increment dels preus en el mercat de generació de l'electricitat procedent de centrals hidroelèctriques i el fet que el mercat dels drets d'emissió de CO? s'ha disparat.

Amb tot, la factura de l'usuari mitjà puja així un 18 per cent, ja que dels 80,48 euros de gener i els 62,08 euros de febrer, la factura mensual de l'usuari mitjà ha quedat al març en 70,90 euros. Això representa un increment del 18 per cent respecte als 60,06 euros de març de l'any passat. La diferència va aconseguir 10,84 euros.

En aquest context, l'organització aconsella "desconfiar de reclams" basats en tarifes planes o l'estabilitat de preus durant un any" i que no es passin al mercat lliure perquè allí les companyies no ofereixen tarifes més econòmiques sinó tot el contrari.

Així, Facua exigeix al Govern que acceleri el compliment dels compromisos programàtics adoptats per PSOE i Unides Podem a l'inici de la legislatura en matèria de política energètica.

Entre elles, destaca la seva demanda de rebaixar l'"elevadíssim" preu del terme de potència, l'aplicació d'un preu més baix per als primers kWh consumits i l'eliminació de la sobre-retribució que reben en el mercat majorista determinades tecnologies que van ser instal·lades en un marc regulador diferent, anterior a la liberalització i que han recuperat àmpliament els seus costos d'inversió.

D'altra banda, exigeix una baixada "substancial" dels impostos indirectes que s'apliquen a la factura elèctrica de les famílies, que segons l'organització superen el 27 per cent, en sumar-se l'IVA general del 21 per cent amb l'impost especial sobre l'electricitat. Finalment, espera que una reforma del bo social perquè molts més consumidors puguin accedir a ell i augmenti el descompte que representa sobre la tarifa semirregulada PVPC.