Afrucat xifra en 370 milions les inversions del sector fruiter en cinc anys

Després d'una anàlisi exhaustiva de la realitat de la fruita catalana, Afrucat ha xifrat aquesta setmana en 370 milions d'euros el cost per desenvolupar les inversions prioritàries que ha d'emprendre el sector fruiter els propers cinc anys si vol ser competitiu, eficient, resilient i assegurar-se el lideratge. L'associació ha agrupat aquestes línies d'inversió i les ha integrat en un projecte anomenat «Next Fruit Generation», amb l'objectiu d'alinear aquestes necessitats futures de la fructicultura amb les palanques d'inversió definides en els fons europeus per a la recuperació – Next Generation. Per això, ho ja estructurat en 6 pilars que passen per les energies renovables, la digitalització, la productivitat la resiliència, la integració social i el canvi climàtic.

En l'àmbit de les energies renovables, es vol aconseguir l'autonomia energètica del sector a través d'una mancomunitat energètica d'empreses fruiteres interconnectada que inverteixi en energia fotovoltaica. Pel que fa a la digitalització, es pretén integrar tota la cadena (central, camp, botiga) mitjançant la tecnologia Big Data en un monitor únic online i ontime, el «FruitMonitor», que permeti prendre decisions àgils i documentades. Quant a la productivitat, es vol millorar l'eficiència en totes les baules de la cadena a través de la robotització i l'automatització de la collita, l'esporga l'aclareig del camp i la confecció automàtica a les centrals.

Pel que fa a la resiliència, es vol assegurar la producció més enllà de les inclemències climàtiques potenciant la implantació global de xarxes i sistemes antigelada. Així mateix, sobre la integració social, es vol lluitar contra l'exclusió de treballadors amb la creació de nous habitatges i la implantació del Pla de detecció contra l'assetjament. Per últim, sobre el canvi climàtic, es vol fer una adaptació amb el desenvolupament de noves varietats que siguin productives i competitives.