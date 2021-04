Comforsa: de les pèrdues per la pandèmia a una facturació de rècord

Comforsa viu aquests temps en una muntanya russa. La siderometal·lúrgica propietat de la Generalitat amb plantes a Ripoll i Campdevànol va perdre 7,4 milions d'euros per la COVID el 2020 després d'un fort descens de les vendes. No obstant això, una gran recuperació impulsada pel seu negoci als Estats Units pot portar la companyia a tancar aquest mes de març amb un récord de facturació de 6,5 milions d'euros, un canvi d'escenari que li permetria recuperar les xifres que tenia abans de la pandèmia.

L'any passat la irrupció del coronavirus va fer tornar la firma a números vermells. Segons informa Expansión, la siderúrgica va facturar 39 milions d'euros, un 35% menys que els 60,7 milions que va registrar l'exercici anterior. Això es va traduir en unes pèrdues de 7,4 milions d'euros i tornava a trencar la dinàmica positiva assolida el 2019, quan va posar punt i final a tres anys consecutius de resultats negatius. Els beneficis aleshores van ser de 267.000 euros.

Tanmateix, l'arribada de la pandèmia va provocar «una caiguda dramàtica» de l'activitat. Va passar de facturar 5,5 milions d'euros a 1,4 em un mes, segons el director general, Reca Vidiella. Comforsa, proveïdora de peces d'acer per a fabricants de vehicles pesats i equipament d'obra pública va patir de primera mà la frenada de producció de grans clients com Volvo, Meritor o Caterpillar. També arrossegava des de finals de 2019 per una ralentització de la demanda als Estats units. No obstant, va ser aquest mateix mercat el que a partir de l'estiu va liderar la remuntada de vendes.

L'increment de la demanda tant als EUA com a Europa va mitigar l'impacte de la pandèmia durant el primer mig any, i va contribuir a girar la truita en el darrer trimestre del 2020, quan l'empresa es va veure obligada a contractar 50 nous empleats (d'una plantilla de 355 treballadors) per satisfer les noves comandes. Aquesta embranzida s'ha prolongat durant els primers tres mesos del 2021. Aquest mes Comforsa preveu facturar 6,5 milions d'euros, tot un rècord. Els càlculs de l'any (en una previsió que Vidiella va qualificar de «molt prudent»), apunten a un volum de vendes de 60 milions d'euros, recuperant així els nivells del 2019.

Entre els conceptes que van fer perdre 7,5 milions d'euros el 2020 hi ha unes pèrdues operatives de 2,1 milions d'euros, però també 2,1 milions més per la decisió del Govern de no aplicar cap ERTO a l'empresa (malgrat estar dues setmanes completament aturada), i una provisió d'1,4 milions d'euros per quantitats endeutades per l'empresa en liquidació Forjas de Cantabria.

L'any 2020 també va estar marcat per una injecció de 10 milions d'euros per part de la Generalitat. El Govern català va donar llum verda l'agost passat a aquesta operació argumentant que la COVID havia comportat una «important davallada de la producció». Dins l'ampliació de capital s'hi incloien els 3,4 milions d'euros dels fons de contingència que va aprovar al Govern el passat 7 de juliol amb la finalitat de garantir la viabilitat de l'empresa i l'activitat industrial del Ripollès, comarca on es troba la seva seu.