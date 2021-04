Hisenda permetrà pagar l'IRPF fraccionat a empleats amb ERTO

L'Agència Tributària permetrà fraccionar en sis lliuraments el pagament de la liquidació de l'IRPF a aquells contribuents que van estar afectats per un expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTO) durant el passat 2020 i la declaració del qual surti positiva. Fonts del ministeri que dirigeix María Jesús Montero van confirmar que «en breu» s'aprovarà una ordre ministerial per recollir aquesta modificació en les declaracions a ingressar dels contribuents subjectes a ERTO, que podran abonar en aquests sis mesos (entre juliol i desembre) la liquidació sense interessos. Per a les declaracions a pagar, habitualment l'ingrés es pot fraccionar en dues vegades (el 60% en presentar l'autoliquidació i el 40% restant al novembre), però l'ordre ampliarà aquests terminis per als sotmesos a ERTO.

L'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) ha començat a enviar cartes als contribuents que en 2020 van percebre prestacions del Servei Estatal Públic d'Ocupació (SEPE) derivades d'ERTOs.

En aquestes se'ls dóna la següent indicació: «En cas que la seva declaració resulti a ingressar, i d'acord amb una norma que en aquests moments es troba en tramitació, li comuniquem que podrà sol·licitar el fraccionament d'aquest ingrés en sis fraccions iguals sense interessos de demora. El pagament del fraccionament sol·licitat s'efectuarà en aquestes sis fraccions, amb venciment els dies 20 de cada mes, sent el primer el dia 20 de juliol de 2021».

Cobraments indeguts

Al temps, la AEAT recomana als treballadors afectats per un ERTO que hagin rebut cobraments indeguts del SEPE que esperin a la seva reclamació abans de presentar la declaració de la renda.

L'Agència Tributària va publicar la setmana passada a la seva pàgina web un document amb informació específica per als 3,5 milions de treballadors afectats per un ERTO davant la campanya de la renda 2020, que arrenca el 7 d'abril.

En concret, assenyala que les dificultats que pot trobar el col·lectiu perceptor de prestacions del SEPE (que es consideren rendiments de treball subjectes a IRPF) procedeixen o bé del fet de tenir dos pagadors (la seva empresa i el SEPE) o bé per haver rebut abonaments que no li corresponien.

En els casos de treballadors que hagin rebut un abonament del SEPE superior al que li corresponia, hauran de tenir en compte aquesta circumstància a l'hora d'elaborar la seva declaració de la renda, encara que l'actuació serà diferent en funció de si se'ls ha reclamat o no la devolució d'aquestes quantitats.