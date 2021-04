Pujadas fa 100 anys amb la vista posada en les exportacions per esquivar la COVID

Pujadas arriba al segle de vida enmig de la tempesta de la COVID a l'hostaleria, el seu canal principal de negoci. Dedicada a la fabricació de material de cuina la històrica companyia amb seu a Santa Coloma de Farners ha patit els estralls de la pandèmia en el sector de la restauració, però encara l'any del seu centenari amb els deures fets gràcies a l'aplicació d'un pla de xoc molt estricte que els ha permès tancar el 2020 amb beneficis tot i la important baixada de vendes.

Les mesures anti-COVID han inclòs una reducció de plantilla de 90 dels 190 treballadors, retallades en la despesa, venda d'estoc i un fre dràstic de la fabricació. Si el 2019 la firma facturava 33 milions d'euros i en guanyava 4, l'any passat les vendes van caure un 40%, fins els 20,4 milions d'euros, però va aconseguir mantenir la rendibilitat amb uns guanys de 400.000 euros.

El gerent de Pujadas, Daniel Domènech, explica que actualment la companyia es troba en una situació de «calma tensa». «Des de principis d'any ens hem posat a fabricar, hem incorporat 24 persones a fàbrica, tot i que a les oficines encara estan en ERTO. Però estem fabricant a dos torns, i sabem que d'aquí poc l'activitat hostalera es reactivarà», assegura.

En aquesta crisi l'empresa s'ha recolzat encara més en l'exportació, una de les seves fortaleses principals. Abans de la COVID representava el 60% del negoci i durant el 2020 aquest va suposar el 75% de les vendes, a causa principalment de la caiguda de la demanda interna. Actualment exporta 100 països, amb França com a mercat principal però també amb vincles comercials a Austràlia, Sudàfrica, Holanda i Regne Unit.

La compra de Pujadas per part de la nord-americana Vollrath el 2015 ha suposat un bon amortidor en aquests temps de pandèmia. Les dues societats, que es dediquen al mateix, s'han repartit el món a l'hora d'exportar: la primera engloba Amèrica i l'extrem Orient, mentre que Pujadas abasta Europa, Àfrica, Orient Mitjà i Oceania.

Pujadas va néixer a Manlleu el 1921 de la mà de Miquel Pujadas. Feien recipients i altres articles per pastisseria. Amb l'autarquia franquista van passar a fabricar objectes d'allò més diversos (com ara bicicletes o joguines) i es van especialitzar en lleteres. Durant els anys 50 van produir bateries de cuina d'alumini primer, i d'acer inoxidable després, i es van especialitzar en la venda a restaurants. Amb la tercera generació familiar al capdavant, van apostar per l'exportació i per l'ampliació del catàleg per donar servei a l'hostaleria i la restauració. Una part del seu catàleg es centra en el front of the house, és a dir servei de taula, exposició i bufet. L'altra es centra en el back of the house, la cuina i els utensilis de cocció: olles, cassoles, paelles d'acer inoxidable i d'alumini, recipients i estanteries per a frigorífics, cistelles de rentat per a rentavaixelles, etc.

«Som una multicomarcal»

L'any 2000 es van traslladar de Manlleu a Santa Coloma de Farners perquè la planta vigatana no donava més de sí i la nova ubicació (en una antiga fàbrica textil) estava ben comunicada amb l'eix. A Santa Coloma Pujadas hi té 20.000 metres quadrats d'instal·lació en uns terrenys de 40.000 metres quadrats. També fabriquen a Sant Hilari, Sant Jaume de Llierca i Molins de Rei. «Som una multicomarcal, no una multinacional. Uns venen de Manlleu, altres de la costa gironina... Hi ha gent de tot arreu», subratlla Domènech.