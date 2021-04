El sector de la llet

Ser un sector bàsic en l'abastament daliments en una situació de confinament de la població d'un o diversos països és un acte de valor en qualsevol societat que ha de ser reconegut i valorat. A hores d'ara un d'aquests sectors està extraordinàriament enfadat, es tracta del sector lleter que ha decidit dir prou i les organitzacions professionals agràries i Cooperatives Agroalimentàries Espanya han demanat al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació la convocatòria urgent de la «Taula Làctia» per cercar solucions a la crítica situació que viuen els ramaders asfixiats econòmicament per uns costos de producció cada vegada més alts i uns preus de venda de la llet inamovibles que no els permeten cobrir, si més no, els costos de producció. Una evidència més de que la Llei de la Cadena Agroalimentària no està complint el seu objectiu. Tot el sector unit recorda que des de fa diversos mesos, les fortes pujades de preus de les matèries primeres per a l'elaboració dels pinsos, així com l'encariment dels preus dels carburants, l'energia i els costos salarials i de serveis estan provocant un notable increment en els costos de producció dels ramaders de llet. «Uns costos que, com a conseqüència de el mal funcionament de la cadena alimentària, no poden ser repercutits i aboquen als productors a una situació límit, que deixa als ramaders asfixiats econòmicament», assenyalen en un escrit. Així mateix, incideixen que els preus que les indústries estan pagant als ramaders segueixen inamovibles de manera que els productors estan sent obligats a assumir tota la pressió de el increment de costos.