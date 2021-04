«El web ens ha permès arribar a una clienta més jove que mai»

Conseller delegat de Mango. Ruiz assegura que la seva firma continua mantenint l'«afecte per les peces» i un treball artesanal, de la mateixa manera que interpreta en temps real i amb ajuda de la intel·ligència artificial els gustos de les seves clientes, que en tot cas s'han vist modificats per la pandèmia de coronavirus

El conseller delegat de la multinacional de moda Mango, Toni Ruiz (1969), assegura que la firma manté com a empresa «l'afecte per les peces» i que encara hi ha un treball artesanal. Són mestres de costura adaptant-se a la indústria 4.0, interpretant en temps real i amb ajuda d'intel·ligència artificial els gustos de les clientes. La pandèmia ha accelerat processos. La venda en línia va suposar el 42% dels ingressos el 2020, any de botigues tancades i caiguda de la facturació del 22%. Ruiz analitza els canvis que vénen.

Com està el sector de la moda després del primer any de pandèmia?

Després de la caiguda del turisme i el tancament d'hotels, el món de la «venda al detall» i de la moda en particular s'ha vist molt afectat. El 23% del temps les botigues de Mango van estar tancades el 2020 i la situació es manté a molts països encara. Especialment al centre d'Europa, a Itàlia, a Portugal... Però jo diferenciaria els efectes de la pandèmia d'altres de tipus més estructural. El que ha passat és que s'han accelerat moltes tendències ja identificades.

La pandèmia del coronavirus ha canviat els gustos en moda?

Sí. Com el teletreball, la moda casual o el canvi d'hàbits per la venda en línia, la sostenibilitat... Hi ha canvis en el comportament. Som més digitals i això ve per quedar-se. També tenim una consciència sobre sostenibilitat molt més gran. Aquests dos canvis són claríssims. Però pel que fa a la forma de vestir crec que hi haurà tendències i costums que recuperarem. Com les peces de festa o el vestit.

I el sector a Espanya?.

És important. Suposa aproximadament un 2,8% del PIB i un 4% de l'ocupació. Espanya té empreses molt potents i internacionalitzades. Mango ha guanyat quota de mercat, però la quota de mercat de cada un dels protagonistes del mercat és petita. Penso que el mercat tendeix a polaritzar-se, ja que hi ha una mida mínima necessària per afrontar les grans inversions en tecnologia i digitalització.

Com veu competidors com Inditex o Desigual?

Cadascú defensa un posicionament comercial una mica diferent. Per a un tipus de dona concret, estil propi, una roba de qualitat reconeguda... És veritat que lògicament moltes de les nostres clientes compren a altres cadenes, però el que volem és tenir una proposta de valor diferenciada. Estil mediterrani i dissenyadors propis. Saber utilitzar les noves eines d'intel·ligència artificial per interpretar els gustos de les clientes. La clau és descobrir com combinar tota aquesta nova informació sobre els clients amb la feina dels dissenyadors perquè facin els productes adequats al que les persones necessiten. Cal tractar les dades d'una manera humana.

Quina és la facturació prevista per a aquest any?

Treballem amb un pressupost anual, però estem veient que és complex que s'ajusti a les previsions. Passem d'una facturació de 2.374 milions d'euros a 1.842 milions l'any passat, un 22% menys, i l'objectiu és arribar a superar els 2.000 milions a final d'any. I recuperar una part de la venda que vam perdre. Vam acabar el 2020 pensant que afrontaríem un 2021 en el qual no hi hauria botigues tancades. La realitat és que, a data d'avui, hi ha encara alguns mercats afectats per tancaments o limitacions d'aforament o horari. La incertesa és elevada. La primera meitat de l'any és complicada. M'agradaria pensar que si les coses s'arreglen i tenim vacunes suficients serem capaços d'assolir el 2022 les vendes del 2019.

El 2022 serà l'any de la normalització?

Vam perdre l'any passat el 43% de les vendes de les botigues físiques. L'equivalent a més de 600 milions d'euros. Si som capaços de recuperar almenys 400 milions més, amb el creixement en línia potser és possible assolir les vendes del 2019.

Quina és la clau per haver aconseguit que la venda en línia arribi al 42% de la seva facturació?

Hem continuat inspirant els clients a través del nostre web. No som una pàgina web amb productes. L'aposta dels últims anys de posicionar el producte ha permès tenir clients molt fidels i recurrents.

El 50% de vendes a internet és assolible en el futur en una conjuntura de creixement?.

Tenim el repte bestial d'arribar a una facturació en línia de 1.000 milions el 2021. Podem arribar al 50%, sense cap dubte. Però crec que cal conjugar el comerç físic i en línia. La clau és connectar els dos mons. Som cada vegada més omnicanal. Descobreixes la marca al web o en una botiga i passes a comprar en un altre canal. Es tracta de donar l'oportunitat als clients de comprar on vulguin.

El creixement del canal en línia comporta tancament de botigues?

No, en absolut.

I en el sector?

Cal diferenciar. No serà per la venda en línia que es tancaran botigues al sector. És a l'inrevés. Nosaltres entenem que quan estàs present físicament et coneixen els consumidors i això és beneficiós per al web.

La clienta de Mango en què ha canviat i què demana?

Mango és molt reconeguda en roba per a la feina, per a festa, per a esdeveniments. Totes aquestes ocasions per lluir roba han canviat durant la pandèmia i ens hem adaptat. Encara hi ha molta incertesa sobre l'impacte que pot tenir a mig termini. El balanç és que la nostra clienta és més jove. El canal en línia ens ha permès arribar a la clienta més jove que mai hem tingut. També tenim la categoria d'home i la de nen, que és la que més ha crescut.

Quins projectes té relacionats amb els fons europeus?

Gairebé totes les inversions d'aquest any, uns 60 milions d´euros, poden optar a fons europeus Next. Però encara no estan concretats.

L'eix estratègic de la sostenibilitat en què es concreta?

És un dels eixos de canvi que ve per quedar-se i està transformant la indústria. Hem signat la Carta de la Indústria de la Moda de l'ONU sobre sostenibilitat. L'altre és sobre la traçabilitat de la cadena de subministrament. Som la primera firma de moda que va publicar totes les fàbriques on es produeixen els nostres productes. Gairebé el 100% de la col·lecció d'aquest any té un component de sostenibilitat. I continuarem avançant molt ràpid en aquesta direcció.