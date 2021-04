LG anuncia que deixa de fabricar mòbils i que no participarà al MWC

Nova baixa al Mobile World Congress del 2021, tot i que aquest cop no està vinculada directament a la pandèmia. La sudcoreana LG cancel·la la seva participació al congrés de Barcelona després d'anunciar oficialment que tanca el negoci de telefonia mòbil. Fonts de la companyia han confirmat a l'ACN que no seran al Mobile d'aquest estiu perquè "no hi ha res a presentar", i no tindria sentit ser al congrés sense cap producte nou a llançar. Tampoc seran al MWC Google, Sony, Ericsson, Nokia, Facebook o BT, entre d'altres. LG ha anunciat aquest dilluns que tanca la divisió de mòbils després d'anys de pèrdues.