El crèdit a empreses creix un 7%, la major pujada des del 2009

L'enfonsament sense precedents dels ingressos empresarials provocat per les diferents fases de restriccions per contenir el coronavirus des de març de l'any passat ha disparat la necessitat d'endeutar-se de les companyies per sobreviure. El saldo total de crèdits a empreses era el febrer passat un 7,1% superior al del mateix mes de l'any passat, l'últim abans de l'esclat de la pandèmia, segons dades del Banc d'Espanya. En canvi, els préstecs a llars han caigut el 0,94% en el mateix període degut al menor consum per les mesures de contenció de la malaltia, la pèrdua d'ingressos familiars provocada per l'augment de l'atur, i la incertesa sobre el futur que porta a prevaler l'estalvi sobre la despesa.

En el cas de les empreses, es tracta del major augment en més d'una dècada, des d'abril de 2009, gràcies a una alça de 57.207 milions d'euros en dotze mesos, fins als 948.615 milions. L'increment ha estat possible principalment per dos factors. D'una banda, ha estat clau que el Govern llancés la passada primavera la línia de 140.000 milions d'euros en crèdits bancaris a companyies avalats per l'Estat a través de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), ja que ha evitat que les entitats tanquessin l'aixeta dels préstecs per por de l'augment dels impagaments en un moment de gran incertesa sobre la durada i abast de la crisi sanitària. Però també ha estat fonamental el sanejament i reestructuració del sector financer de l'última dècada, que ha permès que els bancs partissin en aquesta crisi d'una posició molt més sòlida que en l'anterior.

El crèdit a empreses va començar a créixer amb força el 1997, va augmentar per sobre del 10% des de principis de 1998 i va arribar a disparar-se fins a un 28% a finals de 2006. L'inici de la crisi financera el 2008 va provocar l'esclat de la bombolla immobiliària i del finançament empresarial que l'acompanyava, i els préstecs a les companyies van caure de forma gairebé ininterrompuda des de la tardor de 2009 fins a finals de 2016. Des de llavors venien augmentant a ritmes moderats per sota del 3%, però la pandèmia ha accelerat aquests creixements. A finals de l'any passat va baixar lleugerament el saldo, però l'esclat de la tercera onada del coronavirus amb les consegüents restriccions i caigudes d'ingressos ha provocat un augment de l'endeutament empresarial de 4.665 milions en els dos primers mesos d'enguany.

En el cas de les llars, s'ha produït l'efecte contrari. Els préstecs a les famílies venien creixent més del 9% a l'any des que el Banc d'Espanya va començar a recollir dades. L'esclat de la bombolla del 2008 va provocar que comencessin a caure el 2009 i fins a l'estiu de 2018.