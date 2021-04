Una empresa de Blanes vendrà «software» per a hotels a Àsia i Oceania

Hub OS, empresa amb seu a Blanes especialitzada en software per a hotels, s'ha aliat amb l'operador australià Mulpha Group per implementar les seves solucions informàtiques als establiments que la multinacional té als països d'Oceania i el sud-est asiàtic. Els contactes amb Mulpha es van iniciar l'any passat i l'aliança, en forma de joint venture (associació estratègica), es va segellar el mes passat.

De moment, quatre hotels australians, entre ells l'InterContinental Sydney o InterContinental Hayman Island Resort (a la regió de Queensland), comptaran amb les solucions de Hub OS en el seus sistemes operatius. Segons va informar Àlex Ridaura, CEO de Hub OS, aquestes solucions «permeten cobrir necessitats diferents amb un únic sistema», com ara la millora de la comunicació de l'staff, check-in electrònic, la gestió de housekeeping (neteja), el seguiment de l'experiència dels clients o una plataforma perquè aquests puguin interaccionar amb hotel des del mòbil.

Segons expliquen, els hotels que han implementat completament el sistema han registrat un temps de resposta més ràpid i han augmentat les puntuacions de satisfacció dels clients, juntament amb una reducció del 10% en els temps de neteja de les habitacions i un 60% de les inspeccions de qualitat de les habitacions.

Segons va explicar el CEO de Mulpha Group, Greg Shaw, al portal especialitzat hotelmanagement.com, cap altre sistema era capaç d'oferir operacions hoteleres des d'una única plataforma. «Això ofereix una oportunitat única d'aconseguir eficiència operativa transformadora i estalvi de costos en un moment en el qual la indústria necessita solucions innovadores. Ja ho hem vist als nostres tres hotels InterContinental emblemàtics de Sydney, Hayman Island i Sanctuary Cove».

La joint venture amb Mulpha inclou l'obertura d'una oficina física a Sidney i permetrà a Hub OS la futura expansió en altres hotels que el grup té a Austràlia, Nova Zelanda, Malàisia i altres estats del sud-est asiàtic. «Per nosaltres suposa una oportunitat d'afrontar uns mercats que d'aquí és molt difícil. A més, ens permet tenir presència local i donar servei a aquella part del món, i també entrar dins del mercat asiàtic. No només és positiu per la localització sinó també l'experiència del grup Mulpha». Aquest operador és australià d'origen malaisi i és un dels més importants de la regió.

Segons la cap d'informàtica de Mulpha, Annelle Paemaa, «estem desitjant augmentar la petjada d'aquest producte a Austràlia i expandir-nos a la regió d'Àsia Pacífic per oferir avantatges a les plataformes per a la indústria en un moment ideal per ajudar els propietaris i els operadors a millorar tant els resultats bàsics com la satisfacció dels clients».

A més de 30 països

Per a Ridaura, l'aliança amb Mulpha Group suposa prendre contacte amb altres operadors del sector. En aquest sentit, va anunciar que la firma blanenca està en converses amb altres companyies hoteleres per oferir els seus serveis. Actualment Hub OS està present en més de 600 hotels repartits en 30 països.

Fins ara només s'havien centrat en Europa i Amèrica. Associant-se amb Mulpha entren per primer cop al sector Àsia-Pacífic i Oceania, però també una primera presa de contacte en d'altres zones atractives com ara l'Orient Mitjà. Això els permetrà recuperar-se d'un 2020 marcat per l'impacte de la COVID al sector hoteler a escala mundial.