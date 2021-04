Espanya serà el país que més creixi de l'Eurozona, segons l'FMI

El Fons Monetari Internacional (FMI) revisa mig punt a l'alça fins al 6,4% el creixement del PIB espanyol previst per a aquest any i manté el pronòstic per al 2022, quan creixerà un 4,7%. L'estat espanyol i els Estats Units seran les economies avançades que més creixeran enguany, si bé el primer parteix d'una caiguda del PIB de l'11% el 2020 i el segon només d'un retrocés del 3,5%. L'FMI pronostica que l'atur a Espanya s'elevarà fins al 16,8% el 2021 i millorarà l'any que ve situant-se en un 15,8%. L'organisme també millora lleugerament les previsions d'aquest any per a l'Eurozona amb un augment del 4,2% del PIB. L'economia mundial repuntarà el 2021 amb un creixement del 6%, mig punt més del previst en l'estimació anterior.

L'FMI admet que el panorama econòmic és "incert" i que els pronòstics podrien canviar en funció del ritme de vacunació i l'impacte de les variants de la covid-19. "Inclús amb una alta incertesa sobre el curs de la pandèmia, la sortida de la crisi sanitària i econòmica és cada cop més visible", assegura, però, l'organisme en les seves darreres previsions econòmiques publicades aquest dimarts.

Les grans economies de la zona euro registren ara una previsió de repunt econòmic major a la projectada anteriorment. Itàlia encapçala aquesta revisió a l'alça amb més d'un punt del previst al gener, quan l'expresident del Banc Central Europeu, Mario Draghi, encara no havia assumit l'encàrrec de liderar el nou govern italià. L'FMI ara calcula que l'economia italiana podrà créixer un 4,2%.

L'economia alemanya també repuntarà aquest any amb un creixement del 3,6%, una dècima més del previst al gener, mentre que la francesa ho farà amb un creixement del 5,8%, tres dècimes més que en l'anterior càlcul.

Pel que fa al 2020, de les grans economies de la zona euro l'espanyola és la que més cau el 2020, amb una disminució de l'11%. La segueixen la italiana amb un descens del 8,9% l'any passat, la francesa amb el 8,2% i l'alemanya amb una caiguda del 4,9%. Per tant, l'FMI corregeix a la baixa l'impacte de la pandèmia en l'economia de l'euro el 2020, sobretot pel menor retrocés a França i Alemanya. Ara la caiguda del PIB l'Eurozona de l'any passat se situa en un 6,6%, mig punt menys que en l'anterior càlcul.

EUA i la Xina, líders de la recuperació

Segons els càlculs de l'FMI, el PIB de les economies avançades repuntarà el 2021 amb un creixement del 5,1% després d'haver caigut un 4,7% el 2020. Entre les economies avançades, la dels Estats Units i la d'Espanya seran les que més creixeran aquest any amb un augment del PIB previst del 6,4%. Les segueixen la de França amb un creixement del 5,8% i la del Regne Unit amb un 5,3%.

Ara bé, els Estats Units superarà els nivells pre-pandèmia ja aquest 2021, mentre que Espanya i la majoria d'economies europees no ho faran fins al 2022, segons els pronòstics de l'FMI.

A la Xina ja s'han recuperat econòmicament de l'impacte de la covid-19. És un dels pocs països on el PIB no va caure el 2020 i ara s'espera que aquest 2021 tingui un creixement econòmic del 8,4%, tres dècimes més que en la darrera previsió.

Augment de les desigualtats

La resta de països en vies de desenvolupament no es podran refer fins "ben entrat el 2023", diu l'FMI. De fet, l'organisme alerta que la crisi de la covid-19 tindrà un impacte major en els països pobres i emergents "en comparació amb les conseqüències" de la crisi financera del 2008, "quan les economies avançades van rebre el cop més dur".

"És probable que les diferents velocitats de recuperació generin disparitats significatives (...) entre els països en desenvolupament i altres països", apunta l'organisme.

A més, l'FMI avisa que les desigualtats també s'agreujaran internament a tots els països perquè "els treballadors joves i aquells amb poca formació" es veuran més afectats per la crisi.