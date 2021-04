H&M planeja un ERO a Espanya per a un màxim de 1.100 empleats

La cadena sueca de moda H&M té la intenció d'iniciar a Espanya un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) i una modificació substancial de condicions de treball, que afectarà un màxim de 1.100 empleats, amb una gran afectació a Catalunya, segons els sindicats. H&M compta amb dos establiments a les comarques gironines, un al carrer Bisbe Lorenzana de Girona, i un altre a l'Espai Gironès.

L'empresa tèxtil ha informat aquest dimarts d'aquesta qüestió a la representació legal dels treballadors i la taula de negociació està prevista que comenci el proper 23 d'abril.

El Grup H&M precisa que es troba en un procés de transformació i reorganització a nivell global, amb la intenció d'adaptar la seva operativa i estructura "creant una organització més eficient, integrar encara més les botigues físiques i online, i realitzar els canvis necessaris en les botigues per crear una millor experiència omnicanal" per als seus clients.

A Espanya, la companyia pretén reorganitzar els seus equips i tancar 30 botigues (27 d'H&M i 3 de COS), que s'aniran produint de manera escalonada durant 2021 fins finalitzar a principi de 2022.

El sindicat CCOO, el majoritari a l'empresa, ha reaccionat a la intenció comunicada per l'empresa i assenyala en una nota que tant el nombre de persones afectades com la quantitat de tancaments de botigues "és absolutament desproporcionat".

Puntualitza que, a més dels tancaments anunciats, 94 botigues més es veurien afectades pels acomiadaments.

Fonts d'aquest sindicat a Catalunya han indicat que l'afectació de l'expedient de regulació d'ocupació en aquesta comunitat és "bestial", tant pel nombre de botigues que tancaran com per l'afectació en la plantilla, composta ara per unes 3.000 persones.

En el seu comunicat, CCOO afegeix que "si bé és cert que es pot haver produït un canvi en els hàbits de consum, això no justifica en cap cas tal quantitat d'acomiadaments, més encara tenint en compte que H&M s'ha estat beneficiant de les condicions que el Govern va introduir pels ERTO durant la pandèmia" de la Covid-19.

Apunta que H&M advoca per l'ocupació "low cost" i informa que la companyia també ha presentat una modificació substancial de condicions laborals per reduir les hores contractades.

Aquesta rebaixa, assegura CCOO, afectaria 24 establiments i 50 persones treballadores i "aprofundeix en la precarització" de les condicions laborals.

CCOO explica que analitzarà la documentació que lliuri l'empresa i avança que la seva posició és la de "reduir substancialment" el nombre de persones afectades i el tancament de botigues, així com "exigir voluntarietat i mesures el menys traumàtiques possibles i en condicions favorables" per a la plantilla.

H&M apunta que necessita adaptar-se al canvi del comportament dels clients i les seves necessitats "per ser capaços de seguir sent competitius".

Agrega que "és necessari realitzar tots aquests canvis com un pas crucial per assegurar la sostenibilitat" del negoci a llarg termini.

La cadena de moda sueca Hennes and Mauritz (H&M) va presentar una pèrdua neta de 1.070 milions de corones (104 milions d'euros) en el primer trimestre (desembre-febrer) pels efectes de la pandèmia de la Covid-19.