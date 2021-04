Girona encapçala el descens de l'atur a Catalunya al març però tot i això la demarcació suma més de 49.600 desocupats

L'atur ha baixat un 2,73% a les comarques gironines aquest març i el mes es tanca amb 49.630 desocupats. Percentualment, la demarcació és el territori català on més baixa la taxa de desocupats. Durant el març, 1.395 treballadors gironins han sortit de les llistes d'aturats. Un descens que es concentra sobretot al sector serveis, arran del relaxament d'algunes mesures (com l'obertura del comerç no essencial en dissabte) i l'arribada de la Setmana Santa, que s'ha traduït en reobertures del sector turístic. En paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 1,27%. Ara, a comarques gironines, hi ha 312.671 afiliats. Tot i això, els estralls de la pandèmia són ben evidents, perquè d'un any per l'altre, l'atur ha pujat un 26,35%.



Catalunya té 505.900 desocupats, un 21,31% més que fa un any

L'atur va caure en 6.390 persones al març respecte al febrer a Catalunya i la xifra de desocupats es va situar en 505.900 persones. El relaxament de restriccions es va reflectir en la primera baixada d'aquest indicador des de l'octubre. Aquesta xifra suposa un descens mensual de l'1,25% i si es compara amb el mateix mes del 2020 l'atur creix un 21,31%, concretament hi ha 88.853 desocupats més. Catalunya va tancar el març amb 3.376.137 afiliats a la Seguretat Social, 16.989 més que al febrer (0,50%). Tot i això, hi ha 23.651 llocs de feina menys que el març de l'any passat (-0,70%). Pel que fa als treballadors que es troben en ERTO, i que no entren en el còmput d'aturats, n'hi ha 157.873, una baixada respecte als 190.902 del febrer.

Al conjunt de l'Estat, la xifra d'aturats s'ha situat per sota dels quatre milions de persones, amb 3.949.640, després de caure en 59.149 desocupats durant el tercer mes de l'any, un descens de l'1,48%. Si es compara amb el mateix mes de l'any passat, l'atur s'enfila un 11,31%, és a dir, hi ha 401.328 aturats més.