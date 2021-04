«Les empreses cada vegada inverteixen més en seguretat»

L'empresa gironina Claitec va començar a produir l'any 2013 amb l'objectiu d'oferir solucions a la indústria per evitar accidents laborals. El director gerent Ricard Chetrit i el seu equip van adonar-se que la majoria dels problemes sorgien als centres de logística i als magatzems, on han aconseguit pal·liar els perills amb productes tecnològics.

- Quines solucions aporten els seus productes per evitar accidents a la feina?

- Els nostres productes són innovadors i estan desenvolupats amb sistemes electrònics que compten amb tecnologies de ràdio freqüència, òptiques i d'edició. Un exemple seria donar un dispositiu electrònic de ràdio freqüència a un treballador que alhora es comunica amb el vehicle i mesura la distància entre ambdós. Quan es passi d'un llindar de distàncies i es detecti perill, el dispositiu donarà l'alerta i reduirà automàticament la velocitat del vehicle.

- Les empreses són conscients que poden protegir els seus treballadors per evitar lamentar accidents?

- Sí, cada vegada més. La gestió de la seguretat dins l'empresa és el més important per a moltes empreses. Actualment venem els nostres productes a més de 20 països del món. Sobretot, a multinacionals. Trobem forces clients que el seu director general posa per davant la seguretat dels treballadors i l'empresa abans que la facturació. Potser a les empreses petites i amb recursos mes limitats els costa més, però la seguretat és important i s'hi està invertint. Aquest és un dels motius pels quals anem bé. El mercat demanda solucions de seguretat per minimitzar riscos.

- Com els ha afectat la pandèmia del coronavirus?

- Des de l'inici del confinament ens ho vam prendre com un repte, hem evolucionat, ens hem adaptat i ho hem convertit en una oportunitat. Hem dissenyat un producte interessant pel distanciament social i tenir un tracking dels contagis. El dispositiu registra de forma anònima les persones que han estat en contacte a menys a d'1,5m i l'estona. Així en cas que hi hagi un positiu, l'empresa pot actuar de manera eficient i no cal confinar a tothom ni paralitzar tota la producció.

- Heu necessitat algun tipus de suport?

- En l'aspecte del finançament no, però hem comptat amb l'ajuda de BBVA sempre que ens ha fet falta com amb el comerç exterior.