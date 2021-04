Girona recupera 3.900 llocs de feina al març i l'atur baixa un 2,7%

El panorama laboral mostra símptomes de recuperació a les comarques gironines en un març que millora en tres àmbits respecte el febrer: creació de llocs de feina, atur i ERTOs. La província va tancar el mes amb 312.671 afiliats a la Seguretat Social, un increment de l'1,27%. Això significa que es van crear 3.913 llocs en un mes marcat per la relaxació de les restriccions (com ara l'obertura de comerços essencials en dissabte o la mobilitat intercomarcal) i l'inici de la Setmana Santa. Les xifres s'acosten de mica en mica a les que hi havia just abans de l'esclat de la pandèmia. El febrer passat, abans que el confinament total destruís 15.000 llocs de feina, hi havia gairebé 317.000 treballadors ocupats.

L'atur també va registrar números més positius que els dos primers mesos de l'any. De fet, Girona lidera el descens de la desocupació a Catalunya amb un 2,73% menys de persones a les llistes del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). El març va acabar amb 49.630 desocupats, uns números a la baixa després d'un gener i febrer per sobre de les 50.000 persones aturades.

Aquesta situació més favorable també va portar un descens del número d'ERTOs a la demarcació. Si durant el mes de febrer hi havia 21.401 treballadors afectats, el mes passat la xifra es va reduir en 3.085 persones i actualment en són 18.316 en aquesta situació. Així mateix,durant aquest març, a la demarcació s'han signat 19.413 contractes, cosa que suposa un increment del 27,07% en relació amb el febrer (en concret, 4.135), segons xifres recollides per ACN. D'aquests, la majoria (12.735) han estat al sector serveis. I vuit de cada deu són temporals.

Mig milió d'aturats a Catalunya

Al conjunt de Catalunya l'atur va caure en 6.390 persones al març respecte al febrer i la xifra de desocupats es va situar en 505.900 persones. Aquesta xifra suposa un descens mensual de l'1,25% i si es compara amb el mateix mes del 2020 l'atur creix un 21,31%, concretament hi ha 88.853 desocupats més. Catalunya va tancar el març amb 3.376.137 afiliats a la Seguretat Social, 16.989 més que al febrer (0,50%).

Espanya va aconseguir al març va recuperar 70.791 ocupats en plena tercera onada i també va aconseguir doblegar la corba alcista de l'atur, que va tornar a baixar. Com a Girona, la relaxació de les restriccions com a prèvia de la Setmana Santa han donat una mica d'oxigen a la creació d'ocupació -alguna cosa que s'ha notat especialment en l'hostaleria- i han permès que la xifra d'afectats per ERTO baixi en més de 100.000 persones, fins als 743.628 suspesos.

Malgrat que els registres que deixa març són positius, aquests disten molt d'un març de la «vella normalitat». Fins al punt que és el març en el qual s'ha generat menys ocupació des del 2013. A Girona mateix, la dada interanual d'atur és un 26% superior a la del març passat. Una vegada l'estadística permet albirar els 12 primers mesos des de la declaració del primer estat d'alarma i de l'inici de la «nova normalitat», el balanç laboral revela cicatrius encara per sanar: a Espanya hi ha 85.858 ocupats menys i 401.328 aturats més.

El Govern atribueix la baixada de 6.390 aturats al març a la Setmana Santa i al relaxament de restriccions que ha permès un augment de la mobilitat. «No parlaríem de miratge però sí d'alleujament», va dir el director general de Relacions Laborals, Enric Vinaixa en una roda de premsa.

Les patronals van valorar positivament les dades d'atur. Pimec va celebrar el «tímid» descens de desocupats al març però va mostrar preocupació pel 21,3% més d'atur interanual. Foment va valorar la reducció de l'atur però creu que està vinculat a la contractació per Setmana Santa. UGT i CCOO van titllar de «negatives» les dades d'atur i van alertar d'un possible augment dels EROs.