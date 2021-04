L'FMI: Espanya serà el país que creixerà més i el que tindrà més atur el 2021

L'economia espanyola creixerà aquest any més que cap altra en el món desenvolupat, només igualada per la dels Estats Units, el país que lidera al costat de la Xina la recuperació de la fulgurant crisi provocada per la pandèmia de coronavirus.

Aquestes són almenys les previsions presentades ahir pel Fons Monetari Internacional (FMI) a l'inici de la seva Assemblea de Primavera, en la qual constata que la sortida del forat està sent més ràpida de l'esperat, encara que deixarà una reguera de desigualtat i un món fracturat en diverses velocitats. Els seus economistes preveuen un creixement per a Espanya del 6,4% enguany i un 4,7% el 2022. Bones notícies sobre el paper, si no fos perquè no recuperarà la riquesa prèvia a la pandèmia fins al 2023 i tindrà més atur que cap altra economia avançada.

Tot són incògnites en l'horitzó immediat d'una crisi econòmica que fluctua en funció de la situació sanitària, les onades epidemiològiques o l'evolució de la campanya de vacunació. «Un alt grau d'incertesa envolta aquestes projeccions», reconeix el Fons. «Molt continua depenent de la carrera entre el virus i les vacunes».

Com ha comprovat el Govern, és mal negoci fer previsions en aquests temps, per més necessàries que siguin per a l'elaboració dels Pressupostos. El 9,8% de creixement del producte interior brut (PIB) anticipat per a la seva elaboració és ara tan llunyà que la vicepresidenta Nadia Calviño va deixar entreveure dilluns que haurà de ser revisat.

Repunt anticipat

El repunt anticipat per l'FMI és, així i tot, millor del previst pels seus propis analistes al gener. Ha crescut mig punt per situar-se en el 6,4%, també cinc dècimes per sobre del consens dels serveis d'anàlisi recollida per Funcas. Una xifra que si es complís situaria el creixement nacional dos punts per sobre de la mitjana de l'eurozona (4,4%).

El punt de partida era nefast. Un daltabaix històric pròxim a l'11% del PIB en 2020, acompanyat del major dèficit públic del continent i el segon índex d'atur darrere de Grècia.

En aquest sentit, i tot i l'accelerada de l'activitat esperada per a la segona meitat d'enguany, la desocupació augmentarà més d'un punt en 2021 respecte a l'exercici anterior a mesura que expiren els ERTOs per quedar en el 16,8%, segons l'FMI, la qual cosa convertirà Espanya en el país amb més parats percentualment d'Europa.