Es necessiten metges i fisioterapeutes per treballar a França

Les ofertes de treball a Girona d'aquesta setmana reclamen personal sanitari, de diferents especialitats, per treballar a França. A més d'aquestes oportunitats laborals, destaquem també altres llocs vacants a punt perquè t'hi inscriguis. No deixis de llegir aquest article i comença a treballar abans del que pensaves.

D'altra banda, si ets professional o autònom i estàs buscant personal, registra't a Iberempleos.es i publica les teves ofertes de treball.

Conductors i repartidors

GRUP IMAN selecciona:

REPARTIDOR/A CARNET C -sector COMERÇ per Maçanet de la Selva

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Des de l'Oficina d'Iman Girona estem en recerca d'un/a XOFER REPARTIDOR/A AMB CARNET C per consolidada empresa del sector comerç, a la zona de la Selva: la persona seleccionada s'encarregarà de la distribució dels aliments frescos i begudes per a la província de Girona i voltants, així com càrregues i descàrregues de les comandes en cas necessari.

Inscripcions i més informació a oferta de REPARTIDOR/A CARNET C -sector COMERÇ a Maçanet de la Selva.

Altres oficis i professions

GRUP IMAN selecciona:

OPERARI/A INDUSTRIAL (TORROELLA MONTGRÍ) per Torroella de Montgrí

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Funcions:

- Fabricació de la producció d'envasos de plàstic.

Es requereix incorporació immediata.

Inscripcions i més informació a oferta d'OPERARI / A INDUSTRIAL (TORROELLA MONTGRI) a Torroella de Montgrí.

CATT TREBALL / Vic selecciona:

TÈCNIC/A DE LABORATORI INC. IMMEDIATA per a Girona

- 5 vacants.

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de TÈCNIC/A DE LABORATORI INC. IMMEDIATA a Girona.

Autònoms

PRONTOPRO selecciona:

Dentista per a Girona.

ProntoPro.es, el primer portal a Espanya que posa en contacte als seus usuaris amb professionals del sector, busca dentista a Girona.

Inscripcions i més informació a oferta de Dentista a Girona.

Assessor financer per a Girona.

ProntoPro.es, el primer portal a Espanya que posa en contacte als seus usuaris amb professionals de sector, busca assessor financer a Girona.

Per inscriure i més informació en oferta d'Assessor financer a Girona.

iMageo Agency selecciona:

OPERADOR DE DRON AMB LLICÈNCIA per Cadaqués

- Contracte autònom.

Inscripcions i més informació a oferta d'OPERADOR DE DRONE AMB LLICÈNCIA PER VIDEOS a Cadaqués.

Sanitat

MediTalent selecciona:

Fisioterapeutes per França

- 3 vacants.

- Contracte autònom.

Som MediTalent, consultoria especialitzada en la col·locació de personal sanitari (metges, fisioterapeutes, infermers, farmacèutics, etc.) per treballar a França, Alemanya i altres països europeus.

Oferim un servei integral:

- Ajuda per a tràmits administratius (homologació de títols i col·legiació).

- Control dels idiomes (classes d'idiomes amb nosaltres o orientació a altres centres).

- Acompanyament per integrar-se al país de destinació (allotjament, mobilitat ...).

Es necessiten fisioterapeutes per a consultoris privats (clíniques privades) en diverses regions de França. Treball estable i bones condicions laborals. Incorporació immediata.

Inscripcions i més informació a oferta de Fisioterapeutes per França.

Metges de família, dermatòlegs i oftalmòlegs per França

- 8 vacants.

- Contracte autònom.

- Jornada completa.

Es necessiten metges (Metges de família, Dermatòlegs i Oftalmòlegs) per treballar en consultoris privats (clíniques privades) en diverses regions de FRANÇA. Molt bones condicions laborals i incorporació immediata.

Inscripcions i més informació a oferta de Metges de família, dermatòlegs i oftalmòlegs per França a Girona.

Compres, vendes i telemarketing

IAD Espanya selecciona:

Agents immobiliaris per a Girona

- 10 vacants.

- Contracte autònom.

Busquem emprenedors immobiliaris a GIRONA.

A IAD Espanya (filial del grup IAD Internacional), estem buscant agents associats amb ganes de crear la seva pròpia agència immobiliària digital.

Inscripcions i més informació a oferta d'Agent immobiliari a Girona.

IAD BRUNO RESTIER selecciona:

Assessor immobiliari per a Girona

- 3 vacants.

- Contracte autònom.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Assessor immobiliari a Girona.

Assessor immobiliari per Figueres

- Contracte autònom.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Assessor immobiliari a Figueres.

VEOLIA selecciona:

Tècnics/ques de Manteniment (Climatització) per a Girona

- Jornada completa.

Busquem un/a tècnic/a expert en manteniment, per un dels nostres clients a Girona.

Funcions:

- Reparació d'avaries i muntatge d'instal·lacions de climatització, aires condicionats, equips compactes, refredadores, roof top, split i bomba de calor, casset, fancoil, recàrregues gas, revisió anuals, refrigeració i ventilació, avaries de fred i calor, radiador, degotejos, termòstats, fuites, etc.

- Programació de les revisions corresponents pels reglaments, atenent avaries quan així es requereixi i donant suport a la resta de companys al manteniment de l'edifici.

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnics/ques de Manteniment (Climatització) a Girona.

Frigorista manteniment instal·lacions per a Girona

- Jornada completa.

Busquem un perfil especialista en Climatització per a la nostra Delegació de Girona amb les següents funcions:

- Manteniment preventiu i correctiu dels equips de climatització de centre.

- Suport a l'equip de manteniment integral de la instal·lació.

Inscripcions i més informació a oferta de Frigorista manteniment instal·lacions a Girona.

Administració i Finances

ARIMANY Selecció Talent selecciona:

TÈCNIC FISCAL COMPTABLE per Puigcerdà

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Seleccionem un Tècnic Fiscal-Comptable per a despatx professional a Puigcerdà. En dependència de la Gerència, gestionarà una cartera de clients, assessorant en matèria fiscal i comptable.

Les seves funcions seran:

- Confecció d'impostos i assessorament en matèria fiscal a empreses.

- Comptabilitat i comptes anuals d'empreses client.

- Rendes a particulars.

Inscripcions i més informació a oferta de TÈCNIC FISCAL COMPTABLE a Puigcerdà.



Si encara no has trobat la teva oportunitat, segueix consultant aquí més OFERTES DE TREBALL A GIRONA.