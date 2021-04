Amancio Ortega, més ric, cau a l'onzè lloc de la llista de milionaris de Forbes

L'empresari espanyol Amancio Ortega ha retrocedit del lloc sisè a l'onzè en la llista de les persones més riques del món que elabora anualment la revista Forbes a pesar que la seva fortuna ha augmentat de 55.100 a 77.000 milions en l'últim any. Amancio es va situar en 2017 com la quarta major fortuna del planeta, amb 71.300 milions, i va retrocedir a la sisena posició un any després, on es va mantenir fins ara.

El fundador d'Inditex és també la segona fortuna d'Europa per darrere del francès Bernard Arnault, president del gegant del luxe LVMH, que amb 150.000 milions de dòlars ocupa el lloc número tres per darrere del fundador d'Amazon, Jeff Bezos (177.000 milions), i el màxim responsable de Tesla, Elon Musk (151.000 milions).

Ortega ha estat desplaçat de la llista de les deu persones més riques, entre d'altres, per l'empresari indi Mukesh Ambani (84.500 milions de dòlars); l'expresident d'Alphabet, Sergey Brin (89.000 milions), i també l'exdirector executiu d'aquesta signatura, Larry Page (91.500 milions). En total, i com ja va ocórrer l'any passat, 29 espanyols han estat inclosos en la llista de Forbes, que recull persones de tot el món amb patrimonis superiors als 1.000 milions de dòlars.