CCOO de Girona manté Belén López a la secretaria general i renova l'executiva

CCOO de les comarques gironines va renovar l'executiva i va escollir Belén López com a secretària general. El sindicat va culminar el canvi de l'òrgan directiu (iniciat el juny passat) durant la celebració del vuitè congrés, que va tenir lloc a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt.

López, que ja va assumir la secretaria general el juny passat en substitució de Bartomeu Compte, va ser elegida màxima representant del sindicat per 76 vots a favor, un en contra i quatre abstencions. Liderarà una executiva totalment nova i paritària, que estarà formada per els següents membres: Pere Ortega com a secretari d'Organització; Anna Homs com a responsable de Locals; Anna Estudillo com a responsable d'Igualtat; Josep Maria Montalban com a responsable d'Acció Sindical; Oriol Magresa com a responsable de Joves; Almudena González com a responsable de Formació, i Pau Gálvez com a responsable de Comunicació. La nova executiva va ser votada per 76 «sí», dos «no» i quatre abstencions.

López va destacar que «és la primera vegada que hi ha hagut tant de consens en una candidatura», i explica que la votació d'ahir suposa la culminació d'una renovació que es va iniciar el juny passat, quan l'anterior equip de govern es va «desconfigurar». Llavors, López va agafar el timó en substitució de Bartomeu Compte després d'un mandat d'11 anys, convertint-se en la primera dona al capdavant del sindicat.

CCOO va aprofitar ahir per fer balanç dels quatre últims anys de legislatura, un període «molt complicat a tots els nivells: polític, laboral, econòmic, etc.». Tot i això, el sindicat va aconseguir tancar el 2020 amb 10.942 afiliats, un 2,42% més que al principi. CCOO de Girona també va retallar distàncies amb UGT, el sindicat majoritari a la província. A nivell de Catalunya CCOO també va créixer en afiliació, passant de 140.078 membres el 2016 a 147.632 el 2020, un 5% més.

López va subratllar també una altra dada positiva: durant la pandèmia el sindicat va registrar un 40% més d'assessoraments. «Això demostra que ens hem posat al capdavant de la situació. Hem reaccionat i hem sabut donar resposta en una situació molt difícil. A nivell organitzatiu, hem mantingut el pols i hem sabut complir amb les expectatives», va assegurar la secretària general.

En aquest sentit, la nova executiva va presentar un pla d'acció que gira al voltant de tres idees bàsiques. La primera és una aposta pel feminisme i igualtat. La segona és fomentar transicions ecològiques i justes. «Hi ha sectors, com el turisme, que s'hauran de reconvertir», va apuntar López. I la tercera és l'atenció a la precarietat, sobretot en els sectors de l'hostaleria, les càrnies i el de les treballadores de la llar.

En paral·lel, el corrent crític «Per un gir sindical a l'esquerra» de les comarques gironines va denunciar que no van poder participar com a afiliats en algunes de les federacions «per falta de democràcia interna».

Això, van denunciar, els impedeix «ser representats perquè no s'han fet assamblees de primer nivell, ni presencials ni online, de manera que no han pogut presentar alternativa. En aquest sentit, han denunciat «les maniobres de la direcció per ´eliminar-nos'».