Quan hi ha dos pagadors, què cal fer per pagar menys a la declaració de la renda?

La generalització dels ERTO aquest 2020 per la crisi del coronavirus ha suposat per a un bon nombre de treballadors rebre ingressos d'almenys dos pagadors diferents -la seva empresa i l'Estat-, una circumstància que pot tenir repercussions en la declaració de la renda.

En una situació fiscal semblant es trobarien les persones que canvien de treball, es queden a l'atur o han tingut més d'una ocupació.

Quan només existeix un pagador, Hisenda eximeix de l'obligació del tràmit en el cas que es declarin ingressos de menys de 22.000 euros. En canvi, si els ingressos se situen entre 14.000 i 22.000 euros i aquests provenen de més d'un pagador i si, a més, l'aportació del segon i altres possibles pagadors supera els 1.500 euros, sí que és necessari fer la declaració.

Això obliga a molts treballadors que en circumstàncies normals no haurien de tramitar la renda a realitzar-la.

En general, per a calcular el resultat de la declaració de la renda, l'habitual és que com més ens retinguin els pagadors, menys abonarem en la declaració o més possibilitats tindrem que surti a retornar. Per aquest motiu, pel fet que el SEPE no reté les quantitats o aplica un tipus molt baix, el resultat és el d'haver de pagar en gran part dels casos d'atur o ERTO.

Davant aquesta situació, molts contribuents es pregunten com pagar menys. I la resposta és similar a la d'altres casos. En funció de les circumstàncies personals de cadascun, caldrà tenir en compte almenys aquestes claus:

- Plans de pensions: És important declarar les aportacions a plans de pensions perquè són quantitats que desgraven en funció dels ingressos del contribuent.

- Habitatge: També genera dret a deducció la inversió en el pagament del préstec de l'habitatge habitual, tot i que només si es va adquirir abans de l'1 de gener de 2013, fins a un màxim de 9.040 euros.

- Lloguers: Algunes comunitats compten amb deduccions per al lloguer tant per als inquilins com per als arrendadors.

- Quotes sindicals: Les quotes sindicals, de partits polítics, col·legis professionals, ONG o fundacions també gaudeixen de deduccions o minoracions.