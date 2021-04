WhatsApp impulsa els pagaments a la seva aplicació per competir amb Bizum

T'imagines poder realitzar pagaments a través de WhatsApp? Perquè això està cada vegada més a prop. La plataforma social de missatgeria instantània, propietat de Facebook, treballa per impulsar a tot el món WhatsApp Pay, una nova funcionalitat que pot suposar un canvi transcendental per al seu negoci i convertir l'aplicació en una eina cada vegada més omnipresent que planti cara a altres sistemes d'enviament de diners com Bizum.

Al juny de 2020 WhatsApp va llançar aquesta característica al Brasil però tan sols una setmana després la va detenir per les crítiques que podria incórrer en violacions de les lleis de competència i de privacitat. L'amenaça de multes va paralitzar una decisió que es va reactivar el 31 de març, quan el Banc Central brasiler va donar llum verda al fet que l'app treballi amb Visa i Mastercard per permetre les transaccions entre usuaris privats, però no per realitzar compres en comerços digitals, la intenció inicial de WhatsApp. Facebook està buscant aprovació de les autoritats perquè això sigui possible en el futur, segons va avançar Reuters.

L'admissió de les autoritats financeres brasileres obre la porta a WhatsApp perquè experimenti amb la funcionalitat de pagament en el seu segon major mercat mundial. Gairebé la meitat dels 213 milions de persones que viuen al Brasil es comuniquen a través de l'aplicació mòbil. Encara no hi ha una data específica del llançament del sistema de pagaments, però WhatsApp va assegurar que es produirà «tan aviat com sigui possible».

Mercat en expansió

El desembarcament al Brasil suposa el segon pas de WhatsApp per a impulsar la seva conversió en una eina de pagament. Després de dos anys de negociacions amb les autoritats, el novembre passat l'Índia es va convertir en el primer país del món a acceptar els pagaments a través de l'aplicació. Les creixents tensions entre els Estats Units i la Xina han portat al fet que els gegants tecnològics de Silicon Valley posin la vista en el sucós negoci que suposa l'Índia. WhatsApp compta aquí amb 459 milions d'usuaris actius al mes.