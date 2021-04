Barcelona ultima una taxa específica per gravar el comerç electrònic

L'Ajuntament de Barcelona prepara una taxa per a gravar el creixent repartiment de productes a domicili a la ciutat. La mesura pretén gestionar el creixent impacte de les vendes «en línia» i la proliferació de vehicles que estacionen per al lliurament de paquets a domicili. El consistori d'esquerres de la ciutat pretén d'aquesta manera defensar l'estructura comercial tradicional i al petit comerç davant l'auge del comerç online i de les plataformes multinacionals com Amazon o Aliexpress. Un dictamen realitzat per experts de la Universitat Carles III de Madrid ha dibuixat les grans línies del text legal, que hauria de ser discutit pel ple de l'ajuntament aquest mes.

Els impulsors de la nova taxa, amb el tinent d'alcalde, Jaume Collboni, al capdavant, consideren que la iniciativa està plenament justificada tant per motius fiscals com econòmics, tant pel suport al comerç tradicional com per a protegir el medi ambient en limitar el creixement desaforat de les xarxes de transport de paqueteria a la ciutat.

Marc legal

L'actual marc legal impedeix que la taxa sigui formalment un impost per a evitar que sigui considerat una ajuda d'Estat per als sectors no inclosos, segons els assessors legals de la iniciativa. La idea és gravar «l'ocupació del domini públic que aquestes empreses ´en línia' realitzen de manera intensiva». La idea és que es plasmi en un cost afegit d'estacionament per a vehicles de tracció mecànica de més de dues rodes que facin una activitat de lliurament domiciliari d'enviaments.

Aquesta taxa seria per estacionament regulat en la via pública per al lliurament d'enviaments postals a consumidors finals, per la qual cosa quedaria exclosa del gravamen el lliurament de productes entre empreses.

Sí inclouria l'activitat típica de firmes com Amazon tant en els casos en què es vengui inventari propi com en els que es comercialitzen productes de tercers, si aquestes empreses en línia ofereixen i realitzen les activitats de logística del lliurament (recollida, admissió, empaquetat, emmagatzematge, classificació, tractament, curs i transport entre els diferents centres logístics, transport des dels centres logístics al punt de distribució final i des del punt de distribució final es produeix el lliurament al consumidor final -última milla-).

Empreses postals

La mesura afectarà directament les empreses postals quan el lliurament procedeix del comerç online, per la qual cosa les plataformes de comerç electrònic estarien incloses en aquest supòsit.

A conseqüència d'aquest marc legal municipal, qualsevol operador postal quedarà afectat si lliura mercaderies comprades en establiments mercantils (presencials), «perquè la seva exclusió seria impossible des de la perspectiva de la gestió de la taxa i del dret comunitari relatiu a les ajudes d'Estat», argumenten els assessors legals. La subjecció a la taxa per part dels contribuents es produeix amb independència que realitzin el transport directament o el subcontractin. Una de les incògnites és quin impacte tindrà en el repartiment de menjar a domicili o qualsevol article per part dels supermercats o grans superfícies. El preu a pagar en la nova taxa encara és matèria d'anàlisi per part dels tècnics de l'ajuntament, encara que reconeixen que els criteris aplicats «no seran molt diferents dels que ja s'utilitzen per part de les corporacions locals en les ordenances reguladores de les taxes per estacionament regulat.