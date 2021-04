A Girona hi ha prop de 700 empreses zombi o econòmicament inviables

A les comarques gironines hi ha, com a mínim, unes 700 empreses zombi. L'OCDE les defineix com a companyies amb més d'una dècada d'existència que són incapaces de cobrir despeses i deutes amb els seus ingressos almenys durant tres anys consecutius. Amb la pandèmia aquest concepte ha cobrat rellevància perquè les societats zombi són susceptibles de rebre ajudes estatals tot i no ser viables econòmicament, de manera que acaparen recursos necessaris per a altres empreses que sí que tenen futur. Diversos experts alerten que en els propers mesos hi pot haver un augment d'aquest tipus de societats.

Un estudi del portal d'informació empresarial Informa D&B (filial de CESCE) ha detectat que a la província hi ha empreses zombi en més de 13 sectors. De les 700 societats detectades, 272 (el 38,8%) corresponen a l'àmbit de la construcció i les activitats immobiliàries, mentre que 144 (el 20,5%) provenen del comerç. Les segueix el sector dels serveis a les empreses amb 77 companyies zombi, i la indústria amb 66 activitats en aquesta situació. L'hostaleria compta amb 50 empreses zombi i el sector dels transports, amb 22. Tanquen la llista el món agrari (19 empreses), les comunicacions (11), l'energia (9), l'educació (5), la sanitat (4) i les indústries extractives (2). Un total de 19 empreses estan englobades en la categoria d'»altres serveis».

A nivell espanyol, Informa D&B registra gairebé 40.000 empreses en aquesta situació. Si es comptabilitza en aquesta estadística funesta a les societats que no tenen activitat comercial, segons les dades del Registre Mercantil, la xifra arriba a 1,4 milions de les més de set milions d'empreses que componen la base de dades de D&B a Espanya.

El 20%, a Catalunya

Les empreses sense activitat en el Registre Mercantil s'eleven a 1.439.168. Només durant l'any 2020 es van detectar 75.000 empreses en aquesta situació. Gairebé el 60% d'aquestes empreses es van crear abans de 1995 i tan sols 54.000 han sorgit en els últims cinc anys. La quarta part d'aquestes societats se situen en la comunitat madrilenya. A Catalunya s'en localitzen el 20% i Andalusia és seu d'una de cada deu.

Segons Nathalie Gianese, directora d'Estudis d'Informa D&B: «Les microempreses suposen el 91% de les empreses zombi detectades a Espanya, i són més nombroses en les activitats immobiliàries i informàtiques». Tant les empreses grans com les mitjanes no arriben a representar el 2% del total i les de petita grandària són prop del 6%. Per comunitats, Madrid concentra 7.194 empreses zombis, el 18% del total, seguida per Catalunya amb el 17% i Andalusia i València amb un 11% en tots dos casos.

