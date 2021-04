La Costa Brava, la Cerdanya i la Garrotxa, entre els destins més rendibles d'Airbnb

Un estudi elaborat per Airbnb situa les principals regions turístiques de les comarques gironines al top 10 de destins amb més ingressos per amfitrió d'Espanya. Puigcerdà i la Costa Brava figuren en les posicions 6 i 7 del rànquing de la plataforma d'allotjaments. En aquests indrets l'amfitrió típic va ingressar 1.600 euros durant l'estiu del 2020. A la llista també hi apareix la Garrotxa en novena posició, amb uns ingressos mitjans per amfitrió de 1.300 euros.

Aquest rànquing l'encapçalen les illes de Formentera i Menorca, amb ingressos per amfitrió de 2.800 i 2.400 euros respectivament. El segueix Santander, amb 1.900 euros de rendibilitat; els allotjaments de Mallorca (exceptuant Palma) generen 1.850 euros, i els de Sant Sebastià 1.700 euros. Just darrera de la Costa Brava hi ha Gijón amb 1.400 euros, i tancant el rànquing, juntament amb la Garrotxa, hi ha la Costa de la Luz (Cadis) amb 1.300 euros generats per amfitrió.

A nivell de Catalunya, l'ingrés per apartament és més modest, de 720 euros de mitjana, tot i que és el vuitè destí més cotitzat.

La plataforma també indica en una enquesta que la passió pels viatges continua més viva que mai. Gairebé la meitat (46%) dels adults enquestats van assegurar que viatjar era una de les activitats que més trobaven a faltar durant la pandèmia, el doble que anar a bars o restaurants (22%)1. En el marc del mateix estudi, la seguretat i la neteja figuraven com l'aspecte a tenir més en compte a l'hora de viatjar, amb el 37% triant aquest punt de manera prioritària, gairebé el doble que el destí (18%).

En respondre «quin tipus d'allotjament triarien més probablement per a un pròxim viatge fora de casa», el 64% de les respostes es van inclinar per opcions d'allotjament individuals o particulars (com ara cases, apartaments o viles) enfront del 22% que preferien una habitació d'hotel. Entre la mena de paisatge al qual preferien dirigir-se, un paisatge rural a les muntanyes o el camp (35%) o un lloc a la costa espanyola (34%) van ser els dos més triats, mentre que només el 12% va triar un destí fora d'Europa.

Airbnb va perdre el 2020 4.585 milions de dòlars, coincidint amb la pandèmia de covid-19 que va afectar enormement la indústria del turisme, i en el qual va ser l'any del seu debut com a empresa cotitzada a Wall Street.

La firma de San Francisco (Califòrnia, els EUA) va presentar recentment els seus primers resultats financers des que va sortir a borsa al desembre, una operació -la sortida al mercat de valors- que explica en gran part les pèrdues multimilionàries.

Quart trimestre

Dels 4.585 milions en números vermells del conjunt de l'exercici 2020, 3.889 milions corresponen al quart trimestre i s'expliquen directament pels gegantescos costos associats a aquesta operació.

Al marge de les pèrdues netes, Airbnb va ingressar entre gener i desembre de 2020 3.378 milions de dòlars, un 30% menys que els 4.805 milions facturats en 2019, alguna cosa que és una conseqüència directa de l'aturada que la pandèmia va suposar per a l'activitat turística de tot el món.

Així, en el conjunt de l'any, es van dur a terme a través de la plataforma 193,2 milions de reserves d'una nit o més en allotjaments turístics i d'experiència turístiques, una caiguda del 41% respecte a les xifres d'un any abans.

Els qui van comprar accions de l'empresa després de la seva sortida a borsa al desembre han perdut durant aquests tres primers mesos de cotització de la companyia 11,24 dòlars.