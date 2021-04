La COVID dispara l'aposta dels consumidors pel menjar saludable, segons Puratos

La pandèmia ha afectat l'alimentació i les preferències dels consumidors. Una de les apostes que ha crescut més és la de l'alimentació relacionada amb la salut i el benestar. Així ho certifica l'onada especial que Puratos, multinacional d'origen belga centrada en l'elaboració de matèries primeres de fleca, pastisseria i xocolata i amb plantes a Sils i Riudarenes, va fer del Taste Tomorrow, l'estudi de tendències de consum del sector de la pastisseria més important a nivell mundial. Aquest informe identifica i quantifica els canvis en l'actitud i comportament de compra dels consumidors en el confinament en relació a aquests mercats.

L'estudi, que va ser dut a terme en 13 països només dues setmanes després de la relaxació de les mesures de confinament, ha demostrat que els consumidors consideren que l'alimentació saludable pot ser un complement per a preservar la seva salut en moments d'incertesa sanitària. Això explica que el 65% dels consumidors espanyols asseguri que la seva llista de la compra integrarà productes que es perceben com més saludables, apostant, per aquest ordre, per referències amb fibra, menys sucre i grans i llavors.

Conscient d'aquesta realitat, Puratos ha apostat per la producció de productes baixos en sucre, sal i greixos. Igualment, ha impulsat la incorporació de fruites, grans i llavors en algunes referències, així com desenvolupa productes ecològics, vegans, sense glútens i d'etiqueta neta.

Pel que fa als canals de venda, l'artesà surt reforçat d'aquesta crisi. El 73% dels consumidors espanyols confia en aquesta finestra en matèria de seguretat i higiene i un 25% d'ells té intenció d'ampliar la seva llista de compra en aquest canal. Aquest fet es tradueix també en la confiança dels consumidors cap als productes de proximitat.