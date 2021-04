El gironí Jordi Cassany, entre els joves millor preparats per liderar el futur

El gironí Jordi Cassany Figa ha estat seleccionat entre els 111 joves espanyols de menys de 35 anys «més brillants, millor formats i més capacitats per liderar el futur» mitjançant Nova Talent, una xarxa global que connecta persones d'alt potencial. El director de negoci i màrqueting, de 28 anys, apareix a The Nova 111 List, que inclou 111 joves -entre 1.625 presentats- relacionats amb els sectors més rellevants de l'economia, entre els quals hi ha publicitat, vendes i màrqueting, on ha estat inclòs Cassany. El proper mes de maig rebrà a Madrid el reconeixement en una gala on podrà contactar amb directius d'empreses referents del sector i fer networking. Actualment, Cassany és director de màrqueting i desenvolupament de negoci d'in-Store Media, una multinacional catalana que explota espais publicitaris en el punt de venda, i anteriorment també va treballar per a Coca-Cola i EY, així com va ser un dels creadors del festival solidari Hype Fest.

Cassany, únic gironí i un dels 11 catalans a The Nova 111 List, ha estat inclòs a la llista després d'acreditar el currículum, superar diferents proves (psicotècniques, matemàtiques i de lògica) i respondre preguntes sobre el seu sector. «Ha estat una sorpresa haver entrat a la llista dels 111 de Nova Talent perquè hi havia molt nivell, va ser complicat superar les diferents proves. Durant un any m'assignaran un coach per créixer professionalment i a la gala que es farà al maig estaré en contacte amb els altres seleccionats i amb CEOs d'empreses associades», explica Cassany. Aquesta llista s'ha creat per primer cop a Espanya i s'expandirà a més països europeus com Suècia i Itàlia.

El gironí és el director de màrqueting i desenvolupament de negoci de la catalana in-Store Media, empresa que explota espais publicitaris de retailing (venda) i que és present a deu països. Anteriorment també va estar vinculat a Coca-Cola com a responsable d'estratègia de negoci a la part d'Àfrica del nord i de l'oest, i a EY, líder mundial en serveis d'auditoria i fiscalitat, com a consultor estratègic en transaccions i internacionalització d'empreses. El 2019 va fundar, amb tres socis més, Think On Events, creadora del festival solidari Hype Fest, on un dels objectius era desenvolupar i finançar un projecte per millorar l'accés a l'educació de joves d'escoles rurals de Ghana. Cassany va estudiar al col·legi Bell-lloc de Girona abans de cursar Administració i Direcció d'Empreses (ADE) a la Universitat de Navarra. Actualment estudia l'Executive MBA a l'IESE Business School i també imparteix xerrades sobre la gestió del temps i el lideratge.

A la primera convocatòria per entrar a The Nova 111 List s'hi van presentar 1.625 joves espanyols. Amb aquesta iniciativa, Nova Talent ha aconseguit reconèixer els 10 millors talents de cada un dels 11 sectors més rellevants de l'economia: publicitat, vendes i màrqueting; tecnologia; salut i ciències de la vida; política i sector públic; consultoria estratègica; emprenedoria i startups; serveis legals; finances i inversió; enginyeria i energia; impacte social, i telecomunicacions i mitjans de comunicació.

Nova Talent és la xarxa global de talent que connecta persones d'alt potencial entre sí i amb grans professionals. L'objectiu de la llista és «trobar, donar poder i connectar els joves més brillants d'Espanya perquè liderin una societat més justa i productiva». Mitjançant un programa d'acceleració d'un any, Nova ajudarà els 111 guanyadors a treure el seu màxim potencial. Aquest programa comptarà amb un gran focus de networking i connexió entre els guanyadors, amb un programa de creixement personal, de millora de la productivitat i amb l'acompanyament d'un coach professional. El proper mes de maig, a Madrid, els escollits de la llista rebran un reconeixement públic en una gala de lliurament de premis.

El jurat de la convocatòria ha estat format per executius de Nova Talent i ha comptat amb la col·laboració de professionals de Novartis, Ashoka, JobAndTalent, Bain&Company i Fever. Ramon Rodrigáñez, director d'operacions i cofundador de Nova Talent, explica que «la majoria dels pergils presentats tenen un altíssim potencial, el jurat s'ha hagut d'esforçar a fons».