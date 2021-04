L'ajuda per comprar un cotxe elèctric s'incrementa fins als 7.000 euros

La vicepresidenta quarta i ministra per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, va anunciar que el pla Moves III oferirà ajudes per comprar cotxes elèctrics de fins a 7.000 euros a partir d'avui, en una compareixença per presentar el programa. La compra de motos «zero emissions», se subvencionarà amb fins a 1.300 euros. El pla d'estímuls està dotat amb 400 milions d'euros d'inici que es poden ampliar a 800 en funció de la demanda i durarà fins al 2023. El govern espanyol es marca com a objectiu aconseguir d'aquí a dos anys «almenys» 250.000 vehicles elèctrics i 100.000 punts de recàrrega. Ribera va dir que es tracta de la línia de suport a l'electromobilitat «més ambiciosa» mai posada en marxa a Espanya.

La nova edició del Moves reforça les ajudes a particulars i autònoms amb l'objectiu de renovar la flota de vehicles més antiga. Per aquest motiu, s'incrementen fins a 7.000 euros les subvencions per comprar un cotxe elèctric si es desballesta un model de més de set anys d'antiguitat. En el cas de les motos, l'ajuda s'eleva fins als 1.300 euros.

El desballestament, que ha de fer-se en centres de tractament especials, «no només és important per reduir emissions» sinó que «contribueix a incorporar diferents sectors en cadenes d'economia circular», que permetran aprofitar materials com l'alumini, el ferro, el coure o els plàstics del vehicle, va dir Ribera.

Sortir de la crisi

El programa és una de les primeres línies del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que el govern espanyol impulsa per sortir de la crisi de la COVID. El pla comprèn tan les ajudes a l'adquisició de vehicles com per instal·lar punts de càrrega.

Precisament, el Ministeri que dirigeix Teresa Ribera ha publicat una ordre ministerial que estableix que els punts de recàrrega públics han d'estar «contínuament disponibles» i ser «accessibles» sense haver de passar per un registre previ. Durant la presentació, Ribera va assegurar que el pla tindrà un horitzó de temps de dos anys de vigència, fins al 2023, cosa que compleix la demanda del sector que exigia una línia de subvenció continua en el temps.

Una de les novetats del Moves III és que s'inclou una «ajuda addicional» pels municipis amb menys de 5.000 habitants, ja sigui per a instal·lar infraestructura de recarregar o per comprar algun tipus de vehicle «zero emissions».