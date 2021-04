La plataforma de comerç «online» Lacompra preveu expandir-se fora de Girona

La plataforma de comerç online local Lacompra, creada per l'empresa Interactiu, viu un moment de transformació esperonada per un «boom» de les compres per internet arran de la pandèmia. La firma ja ha registrat 3.000 compres, compta gairebé amb 2.000 usuaris i ofereix milers d'articles de 30 comerços de proximitat de Girona. Un parell de canvis estratègics (la possibilitat de fer un únic pagament de diferents botigues i l'obertura d'un local logístic de 200 metres quadrats al centre de Girona) els ha permès augmentar exponencialment el número de clients i posar la vista a una primera expansió fora del territori metropolità de Girona. Així, properament Lacompra preveu arribar en altres ciutats grans de la província com Banyoles, Olot o Figueres i invertir 270.000 euros per adaptar-se a la demanda creixent a la resta de la província.

El responsable de comunicació de la companyia, David Ruiz, explica que amb l'obertura del magatzem de 200 metres quadrats al carrer Joan Baptista La Salle els permet tenir «un control total de la cadena» i satisfer, a través dels seus repartidors (que compten amb dues furgonetes elèctriques), la necessitat «d'immediatesa i de comoditat» dels usuaris. La clau de l'èxit ha estat precisament el fet d'oferir entregues conjuntes i pagaments únics als clients, un esforç que s'ha vist recompensat pel creixent interès del públic gironí.

Lacompra va néixer prop d'un any i compta amb uns 30 treballadors. Ofereix principalment productes de botigues i comerços locals. La seva filosofia és mantenir la seva aposta pel quilòmetre zero i la sostenibilitat. La companyia ha signat diversos convenis amb entitats i institucions com ara Pimec Comerç o l'Ajuntament de Girona (a través d'una plataforma més bàsica), i compta amb col·laboradors també locals, com ara Urbinium. Lacompra és un dels exemples de l'auge del comerç electrònic, que ha superat els 12.800 milions a l'Estat en el tercer trimestre del 2020, un 2,5% més que l'any anterior.